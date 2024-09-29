«Золотую раковину» 72-го фестиваля в Сан-Себастьяне получил неигровой фильм Альберта Серры «Дни одиночества»

Объявлены лауреаты 72-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. «Золотой раковины» удостоен неигровой фильм Альберта Серры
«Дни одиночества» о корриде. Список победителей опубликован на сайте
смотра.
Комедия Франсуа Озона
«Что случилось осенью» получила награды за сценарий и роль второго плана (Пьер Лоттен
). «Серебряные раковины» за режиссуру достались дебютантам Лауре Каррейра и Педро Мартину Калеро за постановку лент «При падении» и «Вопль
». В конкурсе Zabaltegi-Tabakalera, посвященном авангардным и экспериментальным работам, победил «Апрель
» Деа Кулумбегашвили
.
Приз за лучшую главную роль вручили Патрисии Лопес, сыгравшей в картине «Блестки». Спецпризом отмечен актерский ансамбль драмы Джии Копполы
«Последняя танцовщица» — Памела Андерсон
, Джейми Ли Кертис
, Дэйв Батиста
, Кирнан Шипка
, Бренда Сонг
и Билли Лурд
. Почетных премий удостоены Кейт Бланшетт
и Педро Альмодовар
.
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