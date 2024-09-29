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«Золотую раковину» 72-го фестиваля в Сан-Себастьяне получил неигровой фильм Альберта Серры «Дни одиночества»

29 сентября
2024 год

Новости кино >>
29 сентября 2024
Объявлены лауреаты 72-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. «Золотой раковины» удостоен неигровой фильм Альберта Серры «Дни одиночества» о корриде. Список победителей опубликован на сайте смотра.


Комедия Франсуа Озона «Что случилось осенью» получила награды за сценарий и роль второго плана (Пьер Лоттен). «Серебряные раковины» за режиссуру достались дебютантам Лауре Каррейра и Педро Мартину Калеро за постановку лент «При падении» и «Вопль». В конкурсе Zabaltegi-Tabakalera, посвященном авангардным и экспериментальным работам, победил «Апрель» Деа Кулумбегашвили.

Приз за лучшую главную роль вручили Патрисии Лопес, сыгравшей в картине «Блестки». Спецпризом отмечен актерский ансамбль драмы Джии Копполы «Последняя танцовщица» — Памела Андерсон, Джейми Ли Кертис, Дэйв Батиста, Кирнан Шипка, Бренда Сонг и Билли Лурд. Почетных премий удостоены Кейт Бланшетт и Педро Альмодовар.
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