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Марго Робби и Джейкоб Элорди получили главные роли в экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте

29 сентября
2024 год

Новости кино >>
29 сентября 2024
Марго Робби и Джейкоб Элорди возглавят свежую экранизацию романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», уверяет Deadline.

За адаптацию и постановку возьмется Эмиральд Феннелл. Старт съемок в Великобритании запланирован на 2025 год.

Марго Робби и Джейкоб Элорди получили главные роли в экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте
фото: vogue.com

Шедевр Бронте, впервые опубликованный в 1847-м, рассказывает о трагической любви Кэтрин Эрншоу, дочери владельца поместья «Грозовой перевал», и бывшего нищего Хитклиффа, усыновленного хозяином.

На счету романа не один десяток экранизаций. Первая адаптация вышла в 1920-м, а последней на данный момент считается американская лента 2022 года. Ранее Хитклиффа воплотили на экране Лоуренс Оливье, Иен Макшейн, Тимоти Далтон, Рэйф Файнс и Том Харди, а Китти играли Мерл Оберон, Жюльет Бинош, Шарлотта Райли и Кая Скоделарио.
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