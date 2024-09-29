Марго Робби и Джейкоб Элорди получили главные роли в экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте

Марго Робби
и Джейкоб Элорди
возглавят свежую экранизацию романа Эмили Бронте «Грозовой перевал
», уверяет Deadline
.
За адаптацию и постановку возьмется Эмиральд Феннелл
. Старт съемок в Великобритании запланирован на 2025 год.
Шедевр Бронте, впервые опубликованный в 1847-м, рассказывает о трагической любви Кэтрин Эрншоу, дочери владельца поместья «Грозовой перевал», и бывшего нищего Хитклиффа, усыновленного хозяином.
На счету романа не один десяток экранизаций. Первая адаптация вышла в 1920-м, а последней на данный момент считается американская лента 2022 года. Ранее Хитклиффа воплотили на экране Лоуренс Оливье
, Иен Макшейн
, Тимоти Далтон
, Рэйф Файнс
и Том Харди
, а Китти играли Мерл Оберон
, Жюльет Бинош
, Шарлотта Райли
и Кая Скоделарио
.
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