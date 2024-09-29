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Майка Монро станет злой няней в ремейке «Руки, качающей колыбель»

29 сентября
2024 год

Новости кино >>
29 сентября 2024
Майка Монро получила роль злой няни в ремейке хоррор-триллера Кертиса Хэнсона «Рука, качающая колыбель», сообщает THR.

Майка Монро станет злой няней в ремейке «Руки, качающей колыбель»
фото: theplaylist.net

Оригинал 1992 года рассказывал о семье Бартелов, нанявшей новую няню Пейтон Фландерс для своей пятилетней дочки и новорожденного сына. Поначалу она кажется просто чудом внимательности, заботливости и прилежания. Но когда на семью одно за другим начинают сваливаться несчастья, у молодой матери Клэйр Бартел возникают подозрения. В фильме сыграли Аннабелла Шиорра, Ребекка Де Морнэй, Мэтт Маккой, Эрни Хадсон, Джулианна Мур и Джон Де Лансье. Картине удаслось собрать в родном прокате 88 млн долларов при бюджете в $11,7 млн.

Режиссерское кресло грядущего фильма займет мексиканская постановщица Мишель Гарса Сервера. За сценарий отвечает Мика Блумберг.
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