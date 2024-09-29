Майка Монро станет злой няней в ремейке «Руки, качающей колыбель»

Майка Монро
получила роль злой няни в ремейке хоррор-триллера Кертиса Хэнсона
«Рука, качающая колыбель
», сообщает THR
.
Оригинал 1992 года рассказывал о семье Бартелов, нанявшей новую няню Пейтон Фландерс для своей пятилетней дочки и новорожденного сына. Поначалу она кажется просто чудом внимательности, заботливости и прилежания. Но когда на семью одно за другим начинают сваливаться несчастья, у молодой матери Клэйр Бартел возникают подозрения. В фильме сыграли Аннабелла Шиорра
, Ребекка Де Морнэй
, Мэтт Маккой
, Эрни Хадсон
, Джулианна Мур
и Джон Де Лансье
. Картине удаслось собрать в родном прокате 88 млн долларов при бюджете в $11,7 млн.
Режиссерское кресло грядущего фильма займет мексиканская постановщица Мишель Гарса Сервера
. За сценарий отвечает Мика Блумберг
.
обсуждение >>