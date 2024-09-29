Джеймс Ван вернет зрителям «Робокопа»

Джеймс Ван
спродюсирует сериал по «Робокопу
» для Amazon MGM Studios. Согласно Deadline
, шоураннером будущего телевизионного шоу выступит Питер Око («Ложа 49
»).
Фантастический боевик Пола Верховена
с Питером Уэллером
и Нэнси Аллен
, вышедший в 1987-м, повествует о погибшем детройтском полицейском Алексе Мерфи, которого превратили в киборга, запрограммированного на противостояние преступности.
Через три года после оригинала на большие экраны вышел «Робот-полицейский 2
» в постановке Ирвина Кершнера
, а в 1992-м — третья часть
, в которой вместо Уэллера титульного персонажа воплотил Роберт Джон Берк
. Фантастическая вселенная также включает в себя два мультсериала и сериалы «Робокоп» с Ричардом Иденом
и «Робокоп возвращается» с Пейджем Флетчером. В 2014-м Жозе Падилья
попытался перезапустить серию ремейком
с Юэлем Киннаманом
, однако получившаяся лента мало кому понравилась.
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Топ-10 боевиков для тех, кто скучает по эпохе видеосалонов
Помимо кино и телевидения, детище Верховена прекрасно чувствует себя в игровой индустрии. Всего на счету серии шесть видеоигр, последняя — RoboCop: Rogue City
с участием самого Питера Уэллера — вышла 2 ноября 2023-го на консолях и на ПК в Steam. Над игрой работала польская студия Teyon, подарившая игрокам единственное достойное продолжение кинодилогии Джеймса Кэмерона
«Терминатор
» — шутер Terminator: Resistance.
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