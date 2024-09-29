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Джеймс Ван вернет зрителям «Робокопа»

29 сентября
2024 год

Новости кино >>
29 сентября 2024
Джеймс Ван спродюсирует сериал по «Робокопу» для Amazon MGM Studios. Согласно Deadline, шоураннером будущего телевизионного шоу выступит Питер Око («Ложа 49»).

Джеймс Ван вернет зрителям «Робокопа»
фото: deadline.com

Фантастический боевик Пола Верховена с Питером Уэллером и Нэнси Аллен, вышедший в 1987-м, повествует о погибшем детройтском полицейском Алексе Мерфи, которого превратили в киборга, запрограммированного на противостояние преступности.

Через три года после оригинала на большие экраны вышел «Робот-полицейский 2» в постановке Ирвина Кершнера, а в 1992-м — третья часть, в которой вместо Уэллера титульного персонажа воплотил Роберт Джон Берк. Фантастическая вселенная также включает в себя два мультсериала и сериалы «Робокоп» с Ричардом Иденом и «Робокоп возвращается» с Пейджем Флетчером. В 2014-м Жозе Падилья попытался перезапустить серию ремейком с Юэлем Киннаманом, однако получившаяся лента мало кому понравилась.

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Помимо кино и телевидения, детище Верховена прекрасно чувствует себя в игровой индустрии. Всего на счету серии шесть видеоигр, последняя — RoboCop: Rogue City с участием самого Питера Уэллера — вышла 2 ноября 2023-го на консолях и на ПК в Steam. Над игрой работала польская студия Teyon, подарившая игрокам единственное достойное продолжение кинодилогии Джеймса Кэмерона «Терминатор» — шутер Terminator: Resistance.
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