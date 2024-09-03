Атака — титанов, вратарь — от бога: «Одиннадцать молний» ударят в кинотеатрах Японии (есть трейлер)

Мультимедийная франшиза «Одиннадцать молний
» пополнится полнометражным аниме «Одиннадцать молний: Фильм 2025
», которое грянет в японских кинотеатрах 27 декабря. Планируется сразу две части: «Легендарный старт
» (Densetsu no Kickoff) и «Вступление новых героев
» (Aratanaru Eiyu-tachi no Josho). За производство взялась студия MAPPA
, чье портфолио вот-вот украсят полнометражные компиляции «Атака титанов: Финал — Заключительная глава
» и «Магической битвы
» (арка «Сосуд звездной силы
» из второго сезона), а также адаптации отдельных сюжетов: «Человек-бензопила: История Резе
» и «Роза Версаля
».
Веселый спокон
, основанный на одноименной серии видеоигр компании Level-5
, посвящен школьной футбольной команде «Раймон» — сборищу ленивых и неспортивных ребят под предводительством талантливого вратаря Мамору Эндо. Чтобы спасти клуб от расформирования, юношам нужно выиграть импровизированный матч против сверстников, чье учебное заведение удерживает чемпионский титул на протяжении 40 лет. Шансы на победу кажутся призрачными, но судьба преподносит горе-игрокам неожиданный подарок в лице Сюи Гоэндзи — переведенного ученика с загадочным футбольным прошлым.
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«Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги» — история футбольного гения, оказавшегося в спортивных казематах Японии
Первая часть дилогии будет включать в себя важные моменты из первого сезона сериала, что позволит зрителям освежить в памяти легендарное начало приключений Эндо и его команды, а вторая послужит прологом к новой видеоигре Inazuma Eleven: Victory Road
, которая выйдет в этом году на PlayStation 5
, Nintendo Switch
и других актуальных платформах. Главным героем станет бывший футболист Унмэй Сасанами, вынужденный отказаться от активных видов спорта по состоянию здоровья.
Постановщик прошлых сезонов Кацухито Акияма
(«Часы ёкаев
», «Мегатон
») снова возглавил творческую команду проекта, а еще поработал над сценарием. В роли Эндо по-прежнему виртуозная Дзюнко Такэути
(титульный любитель рамэна из «Наруто
»), а Унмэя озвучит Сё Комура
(Персиваль из сериала «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса
») — его же голосом Сасанами будет говорить в грядущей видеоигре.
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