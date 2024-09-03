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Кирилл Жандаров научил дочь справляться с диссоциативным расстройством

3 сентября
2024 год

Новости кино >>
3 сентября 2024

В Москве подошли к концу съемки многосерийной остросюжетной драмы Валерии Ивановской «Загляни ему в голову-2». Главные роли в сериале сыграли Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Карина Разумовская, Илья Любимов, Анатолий Кот, Андрей Фролов, Владислав Ветров, Глеб Бочков и Сергей Юшкевич. Премьерный показ второго сезона состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Кирилл Жандаров научил дочь справляться с диссоциативным расстройством
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В продолжении доктор Валерий Лунин (Жандаров), клинический психиатр и психолог-криминалист в следственной группе по особо тяжким преступлениям, принимает решение уйти из отдела, но волею случая вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником Полукаровым (Любимов). Его давний враг, журналистка Дарья Драпова (Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. Тем временем в Москву возвращаются бывшая жена Лунина Марина (Разумовская) и дочь Анна (Анастасия Абаджиди). Девочка, как и папа, умеет «заглядывать в голову»: ей передалось его диссоциативное расстройство. И теперь доктор Лунин должен научить дочь справляться со своей болезнью.

«Наша история о людях, об отношениях, о любви, о человеческих судьбах, потому что вечные вопросы, которые возникают на протяжении первого и второго сезонов, будут продолжать возникать: справедлив ли закон, что есть настоящая любовь, насколько ты можешь доверять своему другу, что все значит в этом мире. И, конечно, стопроцентное понимание того, что такое семья, насколько она важна в нынешнем мире», — рассказал Кирилл Жандаров.

Читать рецензию «Загляни ему в голову»: Мыслить как преступник

Съемки проходили в Москве в Институте биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, телестудии в Сколково, на цементном заводе, где в интерьере сняли сцены пожара, Горном институте, где выстроили декорацию комнаты содержания психически больных людей, и в Подмосковье на заводе в Лобне. В общей сложности было 186 съемочных смен.
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Загляни ему в головуЗагляни ему в голову-2

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Кирилл Жандаров научил дочь справляться с диссоциативным расстройством фотографии
Кирилл Жандаров научил дочь справляться с диссоциативным расстройством фотографии
Кирилл Жандаров научил дочь справляться с диссоциативным расстройством фотографии
Кирилл Жандаров научил дочь справляться с диссоциативным расстройством фотографии
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