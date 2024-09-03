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Анна Пересильд станет «Алисой в стране чудес»

3 сентября
2024 год

Новости кино >>
3 сентября 2024
Режиссер Юрий Хмельницкий приступил к съемкам мюзикла «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд в титульной роли. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion, это современная экранизация популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла, на создание которого знаменитый бард потратил три года своей жизни.

Анна Пересильд станет «Алисой в стране чудес»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

«Роль Алисы — моя мечта, и я была безумно счастлива и рада, когда меня утвердили. На мое решение участвовать в проекте повлияло не только личное желание сыграть Алису, но и абсолютное сочетание создателей фильма, невероятных актеров и сюжета. Подготовка к роли была очень тщательной: я круглосуточно разбирала сценарий, пересматривала все экранизации и, вдохновляясь ими, в воображении рисовала свою Алису. Я пыталась сделать героиню непохожей на себя, потому что всегда интереснее играть ту роль, которая тебе совершенно противоречит. В фильме я буду и петь, и танцевать, и совершать необычные трюки. Этот проект — новый опыт для меня, я никогда в таком не участвовала. Зрителям стоит ожидать чего-то очень интересного, по крайней мере, мы будем делать все для этого», — рассказала Анна Пересильд.

По сюжету 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну Чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнает своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнает Алису — она для них чужая — антипят, сами жители Страны Чудес называют себя антиподами. Чтобы вернуться домой Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей: побывать на вершине гор, оказаться в пустыне, переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу, и, наконец, повзрослеть. Ведь только повзрослев, она сможет спасти Страну Чудес от настоящей катастрофы.

Анна Пересильд станет «Алисой в стране чудес»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

«Сказочный жанр сейчас на подъеме, и в такой момент просто нельзя оставить один из культовых его представителей без свежей экранизации. "Алиса в стране чудес" — это сказка, которую любят уже много поколений детей разных возрастов, да и взрослым она очень нравится за счет многих серьезных подтекстов и тонких шуток. Ни для кого не секрет, что это и моя любимая сказка. Поэтому я тоже с нетерпением жду новую экранизацию. В которой, кстати, будут еще и песни. Так что всем известное и всеми любимое произведение уже очень скоро в прямом смысле зазвучит по-новому», — говорит генеральный продюсер фильма Тина Канделаки.

Роль Шляпника исполнит Милош Бикович, в актерском составе также числятся Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк и Артем Кошман. По словам Ирины Горбачевой, «эта история про школьницу Алису, которая в своих фантазиях попадает в зазеркалье, в свой выдуманный мир. В ее реальном мире я играю ее маму, а в зазеркалье — черную королеву. Новая экранизация — это неклассическая история, которая будет отличаться интерпретацией героев. В ней будут прототипы главных персонажей, между которыми складываются совершенно иные взаимоотношения. Я люблю сниматься в сказочном жанре, потому что в нем можно играть с характерами и полностью перевоплощаться. В данный период жизни мне очень нравится работать с интересными и яркими персонажами. И, к счастью, это можно делать именно в сказках, чего желаю не только себе, но и всем».

Анна Пересильд станет «Алисой в стране чудес»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

За сценарий отвечает Карина Чувикова, а за визуальную составляющую — оператор Андрей Иванов, художник-постановщик Анна Стрельникова и художник по костюмам Татьяна Мамедова. Съемки мюзикла производства компании «Медиаслово», Kion и «Газпром-Медиа Холдинга» пройдут в Москве, Сочи, Абхазии и ОАЭ. «Это большая удача работать над экранизацией "Алисы в стране чудес", да еще в партнерстве со студией "Медиаслово" и по аудиосказке Высоцкого. В свое время мы затерли до дыр эту виниловую пластинку. Перед нами стоит серьезная задача перенести музыкальную сказку на киноязык, и первый этап — кастинг — удался на все сто процентов, получилось собрать звездную команду мечты. Уверен, это будет уникальный для всей индустрии проект», — считает генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин.
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№ 2
Макс Милиан   3.09.2024 - 16:18
Мила играла в "Озе: Великом и Ужасном" Сэма Рэйми, а у Бёртона в "Алисе" была Миа Васиковска ... читать далее>>
№ 1
Igor D.88   3.09.2024 - 16:02
Срочно нужен подходящий смайл, словами не передать эмоций. Есть Алиса в стране чудес с Милой Кунис, лучше уже не будет. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Паулина АндрееваКристина БабушкинаМилош БиковичСергей БуруновВладимир ВысоцкийИрина ГорбачёваПолина ГухманАндрей Иванов (XVIII)Тина КанделакиАртём КошманИлья ЛыковИгорь МишинАнна ПересильдОлег Савостюк (II)Анна СтрельниковаАндрей ФедорцовЮрий Хмельницкий (II)Карина Чувикова
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Анна Пересильд станет «Алисой в стране чудес» фотографии
Анна Пересильд станет «Алисой в стране чудес» фотографии
Анна Пересильд станет «Алисой в стране чудес» фотографии
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