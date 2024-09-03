Анна Пересильд станет «Алисой в стране чудес»

Режиссер Юрий Хмельницкий приступил к съемкам мюзикла «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд в титульной роли. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion, это современная экранизация популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла, на создание которого знаменитый бард потратил три года своей жизни.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
«Роль Алисы — моя мечта, и я была безумно счастлива и рада, когда меня утвердили. На мое решение участвовать в проекте повлияло не только личное желание сыграть Алису, но и абсолютное сочетание создателей фильма, невероятных актеров и сюжета. Подготовка к роли была очень тщательной: я круглосуточно разбирала сценарий, пересматривала все экранизации и, вдохновляясь ими, в воображении рисовала свою Алису. Я пыталась сделать героиню непохожей на себя, потому что всегда интереснее играть ту роль, которая тебе совершенно противоречит. В фильме я буду и петь, и танцевать, и совершать необычные трюки. Этот проект — новый опыт для меня, я никогда в таком не участвовала. Зрителям стоит ожидать чего-то очень интересного, по крайней мере, мы будем делать все для этого», — рассказала Анна Пересильд.
По сюжету 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну Чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнает своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнает Алису — она для них чужая — антипят, сами жители Страны Чудес называют себя антиподами. Чтобы вернуться домой Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей: побывать на вершине гор, оказаться в пустыне, переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу, и, наконец, повзрослеть. Ведь только повзрослев, она сможет спасти Страну Чудес от настоящей катастрофы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
«Сказочный жанр сейчас на подъеме, и в такой момент просто нельзя оставить один из культовых его представителей без свежей экранизации. "Алиса в стране чудес" — это сказка, которую любят уже много поколений детей разных возрастов, да и взрослым она очень нравится за счет многих серьезных подтекстов и тонких шуток. Ни для кого не секрет, что это и моя любимая сказка. Поэтому я тоже с нетерпением жду новую экранизацию. В которой, кстати, будут еще и песни. Так что всем известное и всеми любимое произведение уже очень скоро в прямом смысле зазвучит по-новому», — говорит генеральный продюсер фильма Тина Канделаки.
Роль Шляпника исполнит Милош Бикович, в актерском составе также числятся Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк и Артем Кошман. По словам Ирины Горбачевой, «эта история про школьницу Алису, которая в своих фантазиях попадает в зазеркалье, в свой выдуманный мир. В ее реальном мире я играю ее маму, а в зазеркалье — черную королеву. Новая экранизация — это неклассическая история, которая будет отличаться интерпретацией героев. В ней будут прототипы главных персонажей, между которыми складываются совершенно иные взаимоотношения. Я люблю сниматься в сказочном жанре, потому что в нем можно играть с характерами и полностью перевоплощаться. В данный период жизни мне очень нравится работать с интересными и яркими персонажами. И, к счастью, это можно делать именно в сказках, чего желаю не только себе, но и всем».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
За сценарий отвечает Карина Чувикова, а за визуальную составляющую — оператор Андрей Иванов, художник-постановщик Анна Стрельникова и художник по костюмам Татьяна Мамедова. Съемки мюзикла производства компании «Медиаслово», Kion и «Газпром-Медиа Холдинга» пройдут в Москве, Сочи, Абхазии и ОАЭ. «Это большая удача работать над экранизацией "Алисы в стране чудес", да еще в партнерстве со студией "Медиаслово" и по аудиосказке Высоцкого. В свое время мы затерли до дыр эту виниловую пластинку. Перед нами стоит серьезная задача перенести музыкальную сказку на киноязык, и первый этап — кастинг — удался на все сто процентов, получилось собрать звездную команду мечты. Уверен, это будет уникальный для всей индустрии проект», — считает генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин.
обсуждение >>