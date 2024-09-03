Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Второй сезон комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стартует 16 сентября

3 сентября
2024 год

Новости кино >>
3 сентября 2024
На ТНТ 16 сентября в 20:00 стартует 16-серийный второй сезон комедии «Исправление и наказание», сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стартует 16 сентября
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В продолжении сериала 2022 года Алену Неверову (Анна Михалкова) ждет повышение – она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она еще сильнее погрузится в работу и станет еще более одержимой в своих затеях по превращению заключенных в добрых людей. Настолько, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой. Кроме того, главную героиню ждет встреча с новым начальником колонии (Михаил Пореченков) – прожженым циником, который разочарован в людях, и не верит, что их можно исправить. Он вступает в конфликт с Неверовой, и в столкновении двух разных взглядов для каждой из сторон родится новая истина.

Пореченков «с большим энтузиазмом воспринял приглашение во второй сезон сериала "Исправление и наказание". Во-первых, потому что я люблю хорошие истории! А это, безусловно, такая, зрительские оценки говорят сами за себя. Во-вторых, у проекта потрясающе профессиональная команда. Перед съёмками мы общались и с продюсерами, и с исполнительницей главной роли Анной Михалковой – все они говорили про сериал много хорошего, и впоследствии я всё это увидел на съёмочной площадке. Во втором сезоне главных героев ждет интересное развитие, и мой персонаж – новый начальник колонии – окажется на это развитие самое непосредственное влияние. Так что будет интересно».

Читать рецензию «Исправление и наказание»: Анна Михалкова перевоспитывает свою семью

Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой новый путь: Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей, Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым, Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернёт всё с ног на голову. А поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдет неожиданный вариант подняться на ноги. По словам Влада Прохорова, его «героя ждет очень много разных событий, большая часть из которых, конечно, связана с Аленой Неверовой. Потому что от нее невозможно не ждать разных провокаций и попыток исправления Кости Верхоланцева. Справится ли он с этим? Чтобы ответить на вопрос, нужно посмотреть весь второй сезон. Но скажу так: будет очень-очень много разных событий, которые будут вести его к исправлению».

Для Наташи Бардо «Исправление и наказание» особенный «проект. Во время съемок второго сезона я варилась в кипятке, умывалась грязью, ползала на коленях, лежала в гробу, вымывала смолу из своих волос, меня обливали ледяной водой. Я люблю приключения, экстрим, и уверена, что второй сезон покатает зрителя как на американских горках. Многие в моей героине узнают себя и для меня это возможность поговорить со зрителем, за что я бесконечно благодарна авторами и всем создателям сериала».

«Исправление и наказание-2»

Режиссером новых серий стал Эдуард Парри. Помимо вышеназванных актеров к своим ролям вернулись Татьяна Лютаева, Александра Макарская, Ольга Виниченко, Тимофей Трибунцев, Игорь Грабузов, Олег Кассин, Бесо Гатаев и Андрей Пынзару. Вместе с Пореченковым каст пополнили Ксения Каталымова, Роман Мадянов, Борис Хвошнянский, Юлия Гришаева и Рухин Магеррамов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   3.09.2024 - 16:00
Каким-то ветром туда Мадянова понесло. Не должны актеры его уровня в таком кино сниматься. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Анна Михалкова противостоит Михаилу Пореченкову в продолжении сериала «Исправление и наказание»
Катерина Ковальчук повысит градус, а Киркоров с Давой найдут «Сокровища императора»
Михаил Пореченков составит компанию Анне Михалковой во втором сезоне комедии «Исправление и наказание»
Сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стал доступен на видеосервисе START
Основано на гуманизме: как снимали сериал «Исправление и наказание»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Наташа БардоОльга ВиниченкоБесо ГатаевИгорь ГрабузовЮлия ГришаеваОлег КассинКсения КаталымоваТатьяна ЛютаеваРухин МагеррамовРоман МадяновАлександра МакарскаяАнна МихалковаЭдуард ПарриМихаил ПореченковВлад ПрохоровАндрей ПынзаруТимофей ТрибунцевБорис Хвошнянский
фильмы
Исправление и наказаниеИсправление и наказание-2

фотографии >>
Второй сезон комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стартует 16 сентября фотографии
Второй сезон комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стартует 16 сентября фотографии
Второй сезон комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стартует 16 сентября фотографии
Второй сезон комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стартует 16 сентября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Бацазов
2 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Бацазов.
Людмила Скородед
2 сентября ушла из жизни актриса Людмила Скородед.
Алексей Кудинович
1 сентября ушёл из жизни актёр Алексей Кудинович.

День рождения >>

Елена Антипова
Станислав Беляев
Евгения Брик
Яна Есипович
Марина Зудина
Юрий Кузнецов
Яшар Нури
Иван Переверзев
Борис Сморчков
Александр Строев
Алан Лэдд
Люк Меренда
Костас Мэндилор
Майя Осташевская
Ирен Папас
Гаррет Хедлунд
Чарли Шин
все родившиеся 3 сентября >>

Афиша кино >>

Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
Лгунья
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2024
Затерянные
мистика, триллер
Россия, 2024
Мухадракон
семейное кино
Россия, 2024
Как взломать экзамен
триллер
Канада, 2024
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Планета Джанет
драма
США, 2023
Револьвер
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Южная Корея, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
Лапин
драма
Россия, 2024
Пункт назначения: Поезд №13
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Смотри на меня!
драма, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram