Второй сезон комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой стартует 16 сентября

На ТНТ 16 сентября в 20:00 стартует 16-серийный второй сезон комедии «Исправление и наказание», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В продолжении сериала 2022 года Алену Неверову (Анна Михалкова) ждет повышение – она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она еще сильнее погрузится в работу и станет еще более одержимой в своих затеях по превращению заключенных в добрых людей. Настолько, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой. Кроме того, главную героиню ждет встреча с новым начальником колонии (Михаил Пореченков) – прожженым циником, который разочарован в людях, и не верит, что их можно исправить. Он вступает в конфликт с Неверовой, и в столкновении двух разных взглядов для каждой из сторон родится новая истина.
Пореченков «с большим энтузиазмом воспринял приглашение во второй сезон сериала "Исправление и наказание". Во-первых, потому что я люблю хорошие истории! А это, безусловно, такая, зрительские оценки говорят сами за себя. Во-вторых, у проекта потрясающе профессиональная команда. Перед съёмками мы общались и с продюсерами, и с исполнительницей главной роли Анной Михалковой – все они говорили про сериал много хорошего, и впоследствии я всё это увидел на съёмочной площадке. Во втором сезоне главных героев ждет интересное развитие, и мой персонаж – новый начальник колонии – окажется на это развитие самое непосредственное влияние. Так что будет интересно».
Каждому из Верхоланцевых тоже предстоит пройти свой новый путь: Костя будет винить в своих неудачах Неверову, и станет одержим желанием отомстить ей, Марина откроет путь романтическим отношениям с Цыреновым, Жанна продолжит противостоять абьюзеру Жукову, но в их ярком дуэте появится новый участник, который перевернёт всё с ног на голову. А поначалу отчаявшаяся в своих перспективах Лида найдет неожиданный вариант подняться на ноги. По словам Влада Прохорова, его «героя ждет очень много разных событий, большая часть из которых, конечно, связана с Аленой Неверовой. Потому что от нее невозможно не ждать разных провокаций и попыток исправления Кости Верхоланцева. Справится ли он с этим? Чтобы ответить на вопрос, нужно посмотреть весь второй сезон. Но скажу так: будет очень-очень много разных событий, которые будут вести его к исправлению».
Для Наташи Бардо «Исправление и наказание» особенный «проект. Во время съемок второго сезона я варилась в кипятке, умывалась грязью, ползала на коленях, лежала в гробу, вымывала смолу из своих волос, меня обливали ледяной водой. Я люблю приключения, экстрим, и уверена, что второй сезон покатает зрителя как на американских горках. Многие в моей героине узнают себя и для меня это возможность поговорить со зрителем, за что я бесконечно благодарна авторами и всем создателям сериала».
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