Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова сыграли в молодежном драмеди Ивана Макаревича «Уроки китайского»

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Спутник телезрителя «Железный рыцарь 2»: «Игра престолов» для самых бедных В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ