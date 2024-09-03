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Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова сыграли в молодежном драмеди Ивана Макаревича «Уроки китайского»

3 сентября
2024 год

Новости кино >>
3 сентября 2024
Артем Ткаченко, Анна Слю, Анна Михалкова, Илья Бледный, Михаил Горевой и Михаил Евланов снялись в режиссерском дебюте Ивана Макаревича «Уроки китайского» — первом совместном сериале СТС и онлайн-кинотеатра Amediateka. Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в восьмисерийном молодежном драмеди исполнили молодые актеры Александра Немчинова и Денис Никитин. Премьера состоится в этом году в Amediatekе, после чего проект выйдет в эфир СТС.

Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова сыграли в молодежном драмеди Ивана Макаревича «Уроки китайского»
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету после смерти матери Никита Симачев (Никитин) переезжает к отцу — известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту опасные люди. Чтобы защитить сына, Симачев-старший (Ткаченко) тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин (Немчинова), участницу влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир свободы и ярких чувств, которые никогда не позволяла себе испытывать.

«Наши главные герои — моя отдельная гордость. Денис Никитин и Саша Немчинова — совершенно невероятные. Тёплые, настоящие, пластичные, глубокие. Я много вдохновения черпал в аниме, и они абсолютно попали во все мои ожидания, отсылки и манеру существования. Рад, что теперь вся картина звучит цельно, как мне и хотелось изначально: ярко, свежо, душевно и современно», — рассказал Иван Макаревич, который также выступил композитором сериала.
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Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова сыграли в молодежном драмеди Ивана Макаревича «Уроки китайского» фотографии
Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова сыграли в молодежном драмеди Ивана Макаревича «Уроки китайского» фотографии
Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова сыграли в молодежном драмеди Ивана Макаревича «Уроки китайского» фотографии
Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова сыграли в молодежном драмеди Ивана Макаревича «Уроки китайского» фотографии
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