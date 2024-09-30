В Железноводске завершился первый кинофестиваль FERRUM-24

В Железноводске завершил свою работу первый кинофестиваль FERRUM-24. За весь период в культурных активностях приняли участие свыше 90 тысяч человек. Из них кинопоказы, включая показы с пленки 35-мм, которые проходили в формате кинопередвижки в Курортном парке, посетили более 5,5 тысяч зрителей, а на мастер-классах и творческих встречах побывали около 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
Ведущими церемонии закрытия кинофестиваля, которая прошла 29 сентября на главной площади Железноводска, выступили Дмитрий Хрусталев и Наталья Варлей. Итоги смотра подвела продюсер FERRUM-24 Наталья Мокрицкая: «Ни один фестиваль не может похвастаться столь великолепным разнообразием событий и фильмов. Мы вместе создали нечто поистине удивительное, и искренне благодарим вас за тот энтузиазм, с которым вы пришли – ломая двери в поисках новых впечатлений, на мастер-классе Ирины Купченко, например, почти сломали дверь в Пушкинской галерее. Это было потрясающе! В Москве и Петербурге мы давно забыли, что значит такой настоящий ажиотаж. Обязательно вернемся в следующем году. Спасиб вам, железноводчане!».
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