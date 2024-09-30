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В Железноводске завершился первый кинофестиваль FERRUM-24

30 сентября
2024 год

Новости кино >>
30 сентября 2024

В Железноводске завершил свою работу первый кинофестиваль FERRUM-24. За весь период в культурных активностях приняли участие свыше 90 тысяч человек. Из них кинопоказы, включая показы с пленки 35-мм, которые проходили в формате кинопередвижки в Курортном парке, посетили более 5,5 тысяч зрителей, а на мастер-классах и творческих встречах побывали около 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

В Железноводске завершился первый кинофестиваль FERRUM-24
фото: пресс-служба смотра

Ведущими церемонии закрытия кинофестиваля, которая прошла 29 сентября на главной площади Железноводска, выступили Дмитрий Хрусталев и Наталья Варлей. Итоги смотра подвела продюсер FERRUM-24 Наталья Мокрицкая: «Ни один фестиваль не может похвастаться столь великолепным разнообразием событий и фильмов. Мы вместе создали нечто поистине удивительное, и искренне благодарим вас за тот энтузиазм, с которым вы пришли – ломая двери в поисках новых впечатлений, на мастер-классе Ирины Купченко, например, почти сломали дверь в Пушкинской галерее. Это было потрясающе! В Москве и Петербурге мы давно забыли, что значит такой настоящий ажиотаж. Обязательно вернемся в следующем году. Спасиб вам, железноводчане!».

На закрытии состоялся киноконцерт «Кавказская пленница и другие…», посвященный творчеству Леонида Гайдая. В нем приняли участие Наталья Варлей, Петр Налич, Екатерина Волкова, Василий Мищенко, Мария Лапшина, Глеб Матвейчук, Полина Лазарева, Алексей Гоман. За музыкальное сопровождение отвечал коллектив Петра Налича. Последний вечер фестиваля завершился показом фильма-сюрприза, название которого до последнего момента держалось в секрете, «Любовь без размера» режиссера Марии Шульгиной. Съемки картины проходили в регионе Кавказские Минеральные Воды. Главную роль в ленте исполнила Светлана Ходченкова.
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№ 1
Igor D.88   30.09.2024 - 13:32
Интереснейшее мероприятия. Особо ни чем не выделяется, скорее очередное. Пускай будет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Наталья ВарлейЕкатерина ВолковаЛеонид ГайдайАлексей ГоманПолина ЛазареваМария ЛапшинаГлеб МатвейчукВасилий МищенкоНаталья МокрицкаяПётр НаличСветлана ХодченковаДмитрий ХрусталёвМария Шульгина
фильмы
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