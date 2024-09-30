Виктор Добронравов вновь станет «Инспектором Гавриловым»

После событий первого сезона бывший преступник Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк (Виктория Заболотная). Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?
Исполнитель главной роли Виктор Добронравов признается, что соскучился по Саше Медному и рад вернуться на площадку «Инспектора Гаврилова». По его словам, в хорошем материале и хорошей команде и лежит формула успеха комедийного сериала о воре-рецидивисте, который начинает работать в полиции и неожиданно входит во вкус. «Мы получили удовольствие от работы, и зритель получил удовольствие от того, что мы сделали. Как-то все сошлось», — отмечает актер.
фото: START и СТС
«Очень рад, что мы снова вместе веселимся. Наш режиссер, Анатолий Колиев, как-то абсолютно точно чувствует жанр. Мы хихикаем, где-то подкручиваем, где-то уменьшаем, в общем, очень-очень все прикольно», — говорит Денис Власенко.
Анатолий Колиев вместе с креативными продюсерами стоял у истоков первого сезона и, как сценарист, участвовал и в написании второго.«Я рад возможности продолжать работать над развитием сериала теперь не только как сценарист, но и как режиссер. Безусловно, сесть в режиссерское кресло проекта, который уже завоевал зрительскую любовь, — большая ответственность и вызов. Нужно соответствовать высокой планке, которая была задана командой в первом сезоне. Зрители полюбили сериал за его уникальный стиль и юмор, и наша задача — сохранить этот дух и добавить что-то новое, что органично впишется в историю. Это интересно и вдохновляет», — добавляет режиссер.
Как и первый сезон, второй будет доступен подписчикам START, а после премьеры в онлайн-кинотеатре — зрителям СТС. Релиз продолжения запланирован на 2025 год.
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