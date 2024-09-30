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Не стало актера и кантри-музыканта Криса Кристофферсона

30 сентября
2024 год

Новости кино >>
30 сентября 2024
Ушел из жизни американский кантри-музыкант и актер Крис Кристофферсон, который играл в мюзикле 1976 года «Звезда родилась» и особо популярном в СССР фильме «Конвой». Артисту было 88 лет, сообщает Variety.

Не стало актера и кантри-музыканта Криса Кристофферсона
фото: Rolling Stone

Крис Кристофферсон родился 22 июня 1936 года в городе Браунсвилль, штате Техас. Крис окончил школу в Сан-Матео, затем колледж в Калифорнии, где изучал художественную литературу, получил стипендию Родса и был принят в Оксфорд.

Как военный вертолетчик, в начале 1960-х годов служил в американской армии, в Западной Германии. В 1965 году демобилизовался в звании капитана. По возвращении в США Кристофферсон заинтересовался творчеством Боба Дилана и начал писать песни для других исполнителей, таких как Джерри Ли Льюис, Джонни Кэш и Дженис Джоплин. Считается, что именно Кристофферсон изменил облик музыки кантри, развернув ее от эксплуатации шаблонных ковбойских и романтических мотивов к более глубоким формам личностного выражения. В 2004 году имя Криса Кристофферсона внесли в Зал славы и музей кантри-музыки в Нэшвилле. Музыкант выпустил 18 сольных альбомов, четыре раза был удостоен премии «Грэмми», включая награду за прижизненные достижения в музыкальной индустрии в 2014-м. Кроме того, артист некоторое время преподавал английскую литературу и занимался писательской деятельностью.

В кино Кристофферсон дебютировал в 1971 году в картине режиссера Денниса Хоппера «Последний фильм». Самые известные работы артиста — «Алиса здесь больше не живет», «Конвой», трилогия «Блэйд» и «Звезда родилась». За роль в картине с Барброй Стрейзанд Кристофферсон получил «Золотой глобус». Впрочем, несмотря на успехи в кино и музыке, себя Кристофферсон считал в первую очередь писателем.
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