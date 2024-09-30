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Звезда «Непослушников» Екатерина Новокрещенова проведет киноэкскурсию по Ивановской области

30 сентября
2024 год

Новости кино >>
30 сентября 2024
Звезда фильма «Непослушники» и сериала «Подростки в космосе» Екатерина Новокрещенова выступит в качестве ведущей тревел-шоу «Где снимали» и устроит киноэкскурсию по местам съемок знаменитых кинолент в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Звезда «Непослушников» Екатерина Новокрещенова проведет киноэкскурсию по Ивановской области
фото: пресс-служба проекта

Тревел-шоу «Где снимали» создано на базе интерактивного проекта «Кинокарта России», где обозначены точные координаты мест съемок знаменитых отечественных фильмов и сериалов. Всего планируется 6 выпусков шоу. Помимо Ивановской области, они будут посвящены Санкт-Петербургу, Московской, Ярославской, Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Одним из ведущих шоу выступает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Компанию ему составляют известные российские актеры. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В Ивановской области съемки проекта проходят сразу в нескольких населенных пунктах: в селе Васильевское, в Иванове, Плесе, Кинешме, и в родном городе великого Андрея Тарковского Юрьевце. В шоу Екатерина Новокрещенова расскажет, как эти места повлияли на творчество Тарковского, а также покажет, где именно снимали всеми любимые сцены из фильмов и сериалов «Одиноким предоставляется общежитие», «Товарищ Арсений», «Золотой теленок», «Бесприданница», «Почти смешная история», «Жестокий романс», «Угрюм-река», «Непослушники» и другие.

«В Ивановской области не только невероятная природа, но и потрясающая архитектура, которая словно создана для кино. Когда гуляешь по этим местам, ощущение, что ты идешь по реальным декорациям из любимых фильмов. Так много кинолент здесь было снято, и каждая локация открывает что-то новое и особенное. Это настоящий рай для любителей кино и путешествий», — отмечает Екатерина Новокрещенова.

Звезда «Непослушников» Екатерина Новокрещенова проведет киноэкскурсию по Ивановской области
фото: пресс-служба проекта

Съемки организованы при поддержке Правительства Ивановской области. Консультантом выступил гид по городу Иваново и куратор культурных проектов Михаил Денежкин.

«Иваново — это сериальная столица России. Именно здесь проходит главный фестиваль сериалов "Пилот", где в том числе сами ивановцы определяют победителя. Но кино в Иваново не только показывают, но и снимают. Здесь столько локаций из всем известных фильмов, что нам пришлось увеличить продолжительность съемочных смен для нашего шоу, чтобы успеть запечатлеть всё. И я уверен, что количество фильмов и сериалов, снимаемых в этом регионе, будет только расти — настолько богатые возможности он предоставляет для создания абсолютно разного кино», — добавляет Жан Просянов.

Выход шоу «Где снимали» запланирован на весну 2025 года. Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло. Съемки шоу начались в середине августа в Калининграде. Ведущим первого выпуска стал актер Артем Ткаченко. Второй эпизод посвящен Ярославской области, в качестве ведущего выступил актер Гриша Дудник.
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фильмы
БесприданницаДоктор ЖивагоЖестокий романсЗолотой телёнокНепослушникиОдиноким предоставляется общежитиеПодростки в космосеПочти смешная историяТоварищ АрсенийУгрюм-река

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Звезда «Непослушников» Екатерина Новокрещенова проведет киноэкскурсию по Ивановской области фотографии
Звезда «Непослушников» Екатерина Новокрещенова проведет киноэкскурсию по Ивановской области фотографии
Звезда «Непослушников» Екатерина Новокрещенова проведет киноэкскурсию по Ивановской области фотографии
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