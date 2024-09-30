Звезда «Непослушников» Екатерина Новокрещенова проведет киноэкскурсию по Ивановской области

Тревел-шоу «Где снимали» создано на базе интерактивного проекта «Кинокарта России», где обозначены точные координаты мест съемок знаменитых отечественных фильмов и сериалов. Всего планируется 6 выпусков шоу. Помимо Ивановской области, они будут посвящены Санкт-Петербургу, Московской, Ярославской, Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Одним из ведущих шоу выступает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Компанию ему составляют известные российские актеры. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
«В Ивановской области не только невероятная природа, но и потрясающая архитектура, которая словно создана для кино. Когда гуляешь по этим местам, ощущение, что ты идешь по реальным декорациям из любимых фильмов. Так много кинолент здесь было снято, и каждая локация открывает что-то новое и особенное. Это настоящий рай для любителей кино и путешествий», — отмечает Екатерина Новокрещенова.
фото: пресс-служба проекта
Съемки организованы при поддержке Правительства Ивановской области. Консультантом выступил гид по городу Иваново и куратор культурных проектов Михаил Денежкин.
«Иваново — это сериальная столица России. Именно здесь проходит главный фестиваль сериалов "Пилот", где в том числе сами ивановцы определяют победителя. Но кино в Иваново не только показывают, но и снимают. Здесь столько локаций из всем известных фильмов, что нам пришлось увеличить продолжительность съемочных смен для нашего шоу, чтобы успеть запечатлеть всё. И я уверен, что количество фильмов и сериалов, снимаемых в этом регионе, будет только расти — настолько богатые возможности он предоставляет для создания абсолютно разного кино», — добавляет Жан Просянов.
Выход шоу «Где снимали» запланирован на весну 2025 года. Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло. Съемки шоу начались в середине августа в Калининграде. Ведущим первого выпуска стал актер Артем Ткаченко. Второй эпизод посвящен Ярославской области, в качестве ведущего выступил актер Гриша Дудник.
обсуждение >>