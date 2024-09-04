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Закончились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

4 сентября
2024 год

Новости кино >>
4 сентября 2024
Завершились съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Согласно пресс-службе Okko, производством картины вместе с онлайн-кинотеатром занимается кинокомпания ID Production при участии телеканала «Россия 1» и Национальной Медиа Группы.

Закончились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«У нас была удивительная команда и в первую очередь хочется поблагодарить режиссера, благодаря которому было так много юмора и в тоже время четкости в работе. Я благодарен всей команде. У меня осталось ощущение хорошо проделанной работы. Предлагаю зрителю отправиться с нами в комедийное путешествие. Надеюсь, что зритель получит философское и развлекательное удовольствие, и мы в этом ему поможем», — прокомментировал Никита Ефремов.

Режиссером и автором сценария выступил Александр Фомин, оператором – Наталья Макарова, а художником-постановщиком – Рузанна Оганесян. Сложнопостановочные сцены с применением технологии Virtual Production реализовала студия XOVP. «Бывает такое, что съемки заканчиваются, а ты еще не до конца в это веришь. Как будто сейчас просто выходные и завтра мы все снова встретимся. Словно вернулся домой из долгого путешествия, но первые дни, по привычке, еще встаешь пораньше к завтраку за шведским столом, — делится своими впечатлениями Фомин. — Мы с группой провели все лето вместе, сложилась дружная команда, съемки были интересными, а работа с Led-экранами очень необычная и сложная, поэтому сейчас у меня уже потихоньку подкатывает ностальгия. Но впереди постпродакшн, так что работы еще полно».

Закончились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Помимо Ефремова, главные роли также исполнили Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Валентина Ляпина, Мила Ершова, Ангелина Пахомова и Дмитрий Чеботарев. Для последнего «съемки в этом фильме запомнились отличной командой, свободой творчества и удивительными декорациями. Мы снимали этот фильм для него, для зрителя, и пытались сделать все честно, с любовью, уважением и тонким юмором».

Зрителям расскажут историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть все – и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно главный герой впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».

Закончились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Валентине Ляпиной «съемки запомнились невероятной атмосферой! Было так легко на душе всегда и в то же время очень классный совместный творческий поиск происходил! Обожаю сниматься у Саши, он очень тонкий режиссер. С партнерами тоже очень повезло — со всеми максимально нашли общий язык. Ну, и конечно, с Никитой все эти смены были очень веселыми, но в то же время очень серьезными и продуктивными». А Мила Ершова считает, что «у фильма просто идеальный кастинг! Я практически в каждой сцене вместе с Никитой и Димой, и мне с ними классно как актерски, так и человечески — очень их люблю и ценю. Мне понравилась тема, которую развил режиссер. Это серьезный и грустный разговор через комедию, приключенческую историю, фэнтези. Это меня и зацепило, что сложная тема подается легким языком, с хорошим чувством юмора».
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Закончились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым фотографии
Закончились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым фотографии
Закончились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым фотографии
Закончились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым фотографии
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