Закончились съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

Завершились съемки фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Согласно пресс-службе Okko, производством картины вместе с онлайн-кинотеатром занимается кинокомпания ID Production при участии телеканала «Россия 1» и Национальной Медиа Группы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«У нас была удивительная команда и в первую очередь хочется поблагодарить режиссера, благодаря которому было так много юмора и в тоже время четкости в работе. Я благодарен всей команде. У меня осталось ощущение хорошо проделанной работы. Предлагаю зрителю отправиться с нами в комедийное путешествие. Надеюсь, что зритель получит философское и развлекательное удовольствие, и мы в этом ему поможем», — прокомментировал Никита Ефремов.
Режиссером и автором сценария выступил Александр Фомин, оператором – Наталья Макарова, а художником-постановщиком – Рузанна Оганесян. Сложнопостановочные сцены с применением технологии Virtual Production реализовала студия XOVP. «Бывает такое, что съемки заканчиваются, а ты еще не до конца в это веришь. Как будто сейчас просто выходные и завтра мы все снова встретимся. Словно вернулся домой из долгого путешествия, но первые дни, по привычке, еще встаешь пораньше к завтраку за шведским столом, — делится своими впечатлениями Фомин. — Мы с группой провели все лето вместе, сложилась дружная команда, съемки были интересными, а работа с Led-экранами очень необычная и сложная, поэтому сейчас у меня уже потихоньку подкатывает ностальгия. Но впереди постпродакшн, так что работы еще полно».
Зрителям расскажут историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть все – и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно главный герой впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Валентине Ляпиной «съемки запомнились невероятной атмосферой! Было так легко на душе всегда и в то же время очень классный совместный творческий поиск происходил! Обожаю сниматься у Саши, он очень тонкий режиссер. С партнерами тоже очень повезло — со всеми максимально нашли общий язык. Ну, и конечно, с Никитой все эти смены были очень веселыми, но в то же время очень серьезными и продуктивными». А Мила Ершова считает, что «у фильма просто идеальный кастинг! Я практически в каждой сцене вместе с Никитой и Димой, и мне с ними классно как актерски, так и человечески — очень их люблю и ценю. Мне понравилась тема, которую развил режиссер. Это серьезный и грустный разговор через комедию, приключенческую историю, фэнтези. Это меня и зацепило, что сложная тема подается легким языком, с хорошим чувством юмора».
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