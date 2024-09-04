Премьера мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив» состоится 12 сентября

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Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда»

На НТВ выходит новый сезон детективной драмы про майора Соболева

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«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино

Первое время актриса работала не совсем по профессии