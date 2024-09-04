Премьера мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив» состоится 12 сентября

Премьера мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив» состоится эксклюзивно на Кинопоиске 12 сентября. Первый сезон будет состоять из 12 эпизодов по 12 минут, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Барсукот. Очень зверский детектив». Трейлер №2
По сюжету в Дальнем Лесу все звери живут в гармонии, а хищничество запрещено законом, поэтому полиция расследует одни лишь «вегетарианские» дела. Молодой и активный следователь Барсукот мечтает раскрыть настоящее зверское преступление, но откуда ему здесь взяться? Однажды, когда весь лес собрался на празднование дня рождения многодетного Зайца в баре «Сучок», неожиданно выясняется, что именинник исчез, а на полянке в лесу от него остались лишь очки и галстук-бабочка. Теперь Барсукоту и его старшему напарнику, сыщику Барсуку, который давно планирует уйти на пенсию и впасть в спячку, предстоит найти преступника. Подозрение падает на Волка-одиночку.
Барсуку Старшему свой голос подарил Сергей Мардарь, который ранее озвучивал Кар-Карыча и Совунью из «Смешариков». Волк заговорил голосом Александра Васильева из «Трех котов», а Барсукота озвучил дебютант Богдан Коршунов. Режиссером выступила Александра Евсеева из анимационной студии «Воскресение». Сериал является совместным проектом Studio Metrafilms Moldova и канадской компании Lakeside Animation Studio.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Маленьких зрителей ждут остроумные шутки, запоминающийся нуарный сеттинг и оригинальные музыкальные номера, включая хард-рык в исполнении главного подозреваемого Волка-одиночки. В текущем году сериал получил диплом в номинации «Лучший сериал» на 29-м Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале и победил в номинации «Стартап» Национальной анимационной премии «Икар». Первые шесть серий выйдут 12 сентября, остальные эпизоды — 3 октября. Студия уже работает над вторым сезоном, его выход на Кинопоиске запланирован на 2025-й.
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