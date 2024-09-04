Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Император и убийца»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Как-то грустно все, не масштабно»: Гоша Куценко и Максим Матвеев в первой тизер-сцене «Чужих денег»

4 сентября
2024 год

Новости кино >>
4 сентября 2024

Опубликована первая тизер-сцена из криминальной драмы Иви «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева.

«Чужие деньги». Тизер-сцена

В отрывке зрителю показывают, как огромные суммы перетекают в карман мошенников всего за несколько секунд.

Главные роли в сериале Игоря Твердохлебова сыграли Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко и Линда Лапиньш. Компанию им составили Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин и Елена Балабанова.

«Как-то грустно все, не масштабно»: Гоша Куценко и Максим Матвеев в первой тизер-сцене «Чужих денег»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова провинциала-неудачника Юру Афанасьева. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. В просторной квартире, на встречах, в постели с его девушкой Алиной — Афанасьеву придется занять чужое место, с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков. И, став другим человеком, заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В программу фестиваля «Новый сезон» включены работы Дмитрия Тюрина, Антона Маслова и Петра Тодоровского
Как собирали «Чужие деньги»: репортаж со съемок сериала
Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева
Поиск по меткам
Иви
персоны
Дмитрий АстраханЕлена БалабановаГоша КуценкоЛинда ЛапиньшМаксим МатвеевАлександр МизёвСтася МилославскаяДмитрий МинаевСергей Минаев (II)Алексей РозинАлла СигаловаИгорь ТвердохлебовФилипп Янковский
фильмы
Чужие деньги

фотографии >>
«Как-то грустно все, не масштабно»: Гоша Куценко и Максим Матвеев в первой тизер-сцене «Чужих денег» фотографии
«Как-то грустно все, не масштабно»: Гоша Куценко и Максим Матвеев в первой тизер-сцене «Чужих денег» фотографии
«Как-то грустно все, не масштабно»: Гоша Куценко и Максим Матвеев в первой тизер-сцене «Чужих денег» фотографии
«Как-то грустно все, не масштабно»: Гоша Куценко и Максим Матвеев в первой тизер-сцене «Чужих денег» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Император и убийца»

Скорбим

Юрий Бацазов
2 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Бацазов.
Людмила Скородед
2 сентября ушла из жизни актриса Людмила Скородед.
Бобомурод Хамдамов
2 сентября ушёл из жизни композитор Бобомурод Хамдамов.

День рождения >>

Виктор Бычков
Павел Гайдученко
Евгения Глушенко
Артём Григорьев
Филипп Ершов
Павел Массальский
Кирилл Пирогов
Елена Полянская
Нина Ургант
Уэс Бентли
Камилла Бордонаба
Оран Демазис
Стефано Кассетти
Шарлотта Лебон
Ноа Тейлор
Пас де ла Уэрта
все родившиеся 4 сентября >>

Афиша кино >>

Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
Лгунья
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2024
Затерянные
мистика, триллер
Россия, 2024
Мухадракон
семейное кино
Россия, 2024
Как взломать экзамен
триллер
Канада, 2024
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Планета Джанет
драма
США, 2023
Револьвер
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Южная Корея, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
Лапин
драма
Россия, 2024
Пункт назначения: Поезд №13
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Смотри на меня!
драма, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?