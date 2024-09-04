«Как-то грустно все, не масштабно»: Гоша Куценко и Максим Матвеев в первой тизер-сцене «Чужих денег»

По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова провинциала-неудачника Юру Афанасьева. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. В просторной квартире, на встречах, в постели с его девушкой Алиной — Афанасьеву придется занять чужое место, с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков. И, став другим человеком, заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал.
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