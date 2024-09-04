Онлайн-кинотеатр Kion покажет фильм «Одним днем» с Антоном Васильевым

В онлайн-кинотеатре Kion 9 сентября состоится эксклюзивная премьера мужской мелодрамы Стаса Иванова «Одним днем», получившей на 31-м фестивале российского кино «Окно в Европу» спецприз жюри и приз критиков. Об этом сообщает пресс-служба компании «МТС».
фото: пресс-служба компании «МТС»
Режиссер Стас Иванов считает ленту «своим лучшим фильмом в плане художественно-постановочных решений. Безусловно это заслуга тандема оператора картины Батыра Моргачева и художника Елизаветы Головиной, которым удалось очень точно показать крушение иллюзорного мира героя в очень непростом жанре, где драма притворяется комедией».
Зрителям расскажут про живущего в Москве Семена (Антон Васильев), у него есть семья и небольшой бизнес. После 20 лет отсутствия возвращается в родной город Буй, чтобы навестить больного отца. Там герой узнает, что его бывшая девушка Лена трагически погибла. Предавшись романтическим воспоминаниям о былой любви, Семен отправляется в дом умершей подруги и обнаруживает там притон. В попытке разогнать сомнительную компанию мужчина знакомится с дочерью Лены, Майей (Елизавета Струнина). От юной неблагополучной девушки он узнает, что ее мать очень тосковала по нему — в подтверждение Майя даже исполняет трогательную песню, которую пела мама. Герой не может просто так отпустить эту историю: он хочет искупить свою вину перед Леной и помочь Майе и себе, потерявшему ориентиры в жизни.
Город, в котором разворачиваются события, тоже становится своеобразным героем картины, а потому было важно подобрать подходящее место для съемок. В поисках нужной локации авторы объездили более шести регионов России, и только в Липецкой области нашли то, что искали. В итоге съемки проходили в городе Елец. Именно здесь команда нашла объекты, которые помогли создать неповторимую атмосферу «города детства», никак не изменившегося за годы отсутствия Семена. По словам Антона Васильева, «Стас Иванов умеет собирать отличные команды единомышленников — неординарных, талантливых творцов. Работа над этой картиной не стала исключением. Благодаря готовности всей команды на любую авантюру, работа над этим фильмом была наполнена творчеством, импровизацией и юмором».
Компанию исполнителям главных ролей составили Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба и Юлия Башорина. За визуальную составляющую фильма отвечают оператор Батыр Моргачев и художник-постановщик Елизавета Головина, а сценарий написал Дмитрий Соболев при участии самого режиссера. Производством занимались продюсерская компания «Киномир» и Kion.
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