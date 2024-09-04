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Семья Александра Самойленко и Марии Порошиной разрастается в трейлере комедии «Родители родителей»

4 сентября
2024 год

Новости кино >>
4 сентября 2024

В сети появился трейлер комедии «Родители родителей» — 26-серийного продолжения ситкома «Родители. Так и живем» с Александром Самойленко и Марией Порошиной в главных ролях. Премьера сериала состоится 16 сентября на телеканале «Солнце», а 17 сентября — в онлайн-кинотеатрах Start и Okko.

«Родители родителей»

По мнению создателей шоу, оно станет настоящим путеводителем по семейному счастью, поскольку демонстрирует, что даже в самых непростых ситуациях всегда есть место юмору и взаимопониманию. «Новый ситком "Родители родителей" прежде всего нужно смотреть, потому что наши герои выросли и у них появились собственные семьи. Cериал, к которому я отношусь с большой нежностью, будет радовать меня и, надеюсь, других новыми замечательными персонажами, чувством юмора, легкой иронией и наглядным примером того, как можно разруливать ситуации, которые ежедневно возникают в любой семье. Для меня это действительно полезное пособие, как с помощью единственно спасающего в сложных моментах юмора можно решать любые вопросы и конфликты, возникающие между близкими. Я уверен, что сериал порадует всех зрителей телеканала "Солнце" и онлайн-кинотеатров Start и Okko», — отметил режиссер Александр Жигалкин.

По сюжету, под одной крышей теперь стараются ужиться сразу три поколения. Сыновья, как по сигналу, завели свои собственные семьи. Тимофей и Полина, кажется, решили, что один малыш — это слишком легко, и вот у них родился второй. Илья, похоже, нашел свою вторую половинку и женился. И только Макс полностью поглощен бизнесом — семейной пекарней. Но все меняется, когда он решает представить родителям свою новую избранницу Леру и ее десятилетнего сына Мишу. А вечно молодые герои Александра Самойленко и Марии Порошиной продолжают воспитывать своих детей и ввели в обиход новый термин, потому что их совсем не устраивают обыденные «дедушка с бабушкой» — они теперь «родители родителей».

Семья Александра Самойленко и Марии Порошиной разрастается в трейлере комедии «Родители родителей»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Start

«Символично, что именно в Год Семьи мы запускаем большую премьеру для всех семей России — "Родители родителей". Это рассказанная с юмором и по-доброму вечная тема отцов и детей в современной интерпретации. "Родители родителей" — первый оригинальный сериал телеканала "Солнце". Наша стратегия заключается в том, чтобы показывать миры, в равной степени интересные и детям и взрослым и я надеюсь, что зрители с удовольствием посмотрят новую историю самой большой телесемьи России. Тем более большинство этих героев уже любимы нашей аудиторией, которая с нетерпением ждет новых приключений семьи Соколовых, теперь еще и со внуками», — говорит генеральный продюсер телеканала «Солнце» Рубен Оганесян.

К зрителям вернутся вместе с бессменными «родителями» Самойленко и Порошиной «дети» Александр Самойленко-младший, Никита Митасов, Артем Башенин и Анастасия Крылова. Среди новичков — Ангелина Поплавская и Леонид Ярмольник.
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