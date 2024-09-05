Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес»

Сериал «Господин и пес
», анонсированный
в начале года, наконец-то обзавелся полноценным трейлером. Трогательно-смешная история об обедневшем даймё и свободолюбивом корги (без сэппуку и шерсти на диване) стартует 10 октября. За производство отвечают студии OLM
(«Монолог фармацевта
», «Эй, Томбо!
») и Live2D Creative
.
Старый
солдат
самурай, не знающий слов любви, когда-то наводил ужас на поле боя, а теперь ведет тихую и скромную жизнь. Лишь устрашающий шрам на лице служит напоминанием о прежней воинской славе. Однажды он встречает бродячего корги и проникается к нему симпатией: суровое сердце военачальника оттаивает под влиянием веселого нрава коротколапого друга.
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Очаровательная повседневность в аниме «Кот-призрак Андзу»
Примечательно, что у аниме будет четыре версии с разными сэйю Господина:
По четвергам — Wan Wan
* с Акио Оцукой
(Мусаси Миямото
из «Онимуси
», Юдзиро
из «Баки Ханмы
»).
По пятницам — Pote Pote
* с Томокадзу Сугитой
(Алистер Кроули
из «Фарса убитой нежити
», Тайдзю Сиба
из «Токийских мстителей
»).
По субботам — Kun Kun*
с Сюнсукэ Такэути
(Сиро
из «Иллюзии рая
», Дайсукэ Дзигэн
из сериала «Люпен: Начало
»).
По воскресеньям — Mofu Mofu
* с Масаки Айбой
(участник айдол-группы Arashi).
*Японские звукоподражания лаю (гав-гав), собачьей поступи (топ-топ), обнюхиванию (нюх-нюх) и обозначение пушистости, фактурности меха.
Комедийную мангу Риэ Нисиды
адаптирует режиссер Харуки Касугамори
(«Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса
», «Записи «Астро
» ), а за музыкальное сопровождение отвечает Хаябусу Миядзаки
. Тему Little Lovers
исполнит вокально-танцевальный юношеский ансамбль SUPER★DRAGON
(«Югио! Арк-Файв
»).
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