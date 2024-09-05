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Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес»

5 сентября
2024 год

Новости кино >>
5 сентября 2024
Сериал «Господин и пес», анонсированный в начале года, наконец-то обзавелся полноценным трейлером. Трогательно-смешная история об обедневшем даймё и свободолюбивом корги (без сэппуку и шерсти на диване) стартует 10 октября. За производство отвечают студии OLMМонолог фармацевта», «Эй, Томбо!») и Live2D Creative.


Старый солдат самурай, не знающий слов любви, когда-то наводил ужас на поле боя, а теперь ведет тихую и скромную жизнь. Лишь устрашающий шрам на лице служит напоминанием о прежней воинской славе. Однажды он встречает бродячего корги и проникается к нему симпатией: суровое сердце военачальника оттаивает под влиянием веселого нрава коротколапого друга.

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Примечательно, что у аниме будет четыре версии с разными сэйю Господина:

По четвергам — Wan Wan* с Акио Оцукой (Мусаси Миямото из «Онимуси», Юдзиро из «Баки Ханмы»).
По пятницам — Pote Pote* с Томокадзу Сугитой (Алистер Кроули из «Фарса убитой нежити», Тайдзю Сиба из «Токийских мстителей»).
По субботам — Kun Kun* с Сюнсукэ Такэути (Сиро из «Иллюзии рая», Дайсукэ Дзигэн из сериала «Люпен: Начало»).
По воскресеньям — Mofu Mofu* с Масаки Айбой (участник айдол-группы Arashi).

*Японские звукоподражания лаю (гав-гав), собачьей поступи (топ-топ), обнюхиванию (нюх-нюх) и обозначение пушистости, фактурности меха.

Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес»

Комедийную мангу Риэ Нисиды адаптирует режиссер Харуки КасугамориСемь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса», «Записи «Астро» ), а за музыкальное сопровождение отвечает Хаябусу Миядзаки. Тему Little Lovers исполнит вокально-танцевальный юношеский ансамбль SUPER★DRAGONЮгио! Арк-Файв»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об аниме про самураев и эпоху Эдо или о создании сериала про школьницу-олениху.
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Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес» фотографии
Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес» фотографии
Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес» фотографии
Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес» фотографии
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