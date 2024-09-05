Международный фестиваль кино и театра «Амурская Осень» представит 35 фильмов из 19 стран

Международный фестиваль кино и театра «Амурская Осень», который пройдет с 14 по 21 сентября в Благовещенске, представит 35 фильмов из 19 стран, в традиционной театральной программе заявлено шесть спектаклей, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Кадр из фильма "Непреклонная девушка"/пресс-служба фестиваля "Амурская осень"
В конкурс полнометражного дебютного кино вошло 10 картин, в числе которых «Непреклонная девушка» индийского режиссера П.С. Винотраджа, участвовавшая в секции «Форум» Берлинале, «Второй шанс» Субхадры Махаджан, принимавшей участие в конкурсе Международного кинофестиваля в Карловых Варах, казахстанская «Мадина» Айжан Кассымбековой из программы Токийского смотра, а также две российские ленты – «Бинго» Ксении Лагутиной и «Воплощение» Михаила Шевчука.
Жюри этой секции возглавит режиссер, продюсер, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, компанию ему составят индийский режиссер Джатла Сиддартха, российская актриса Мария Шукшина, китайский продюсер Тан Цзиньжун и турецкий кинематографист Нильхан Айдын.
фото: Кадр из фильма "Второй шанс"/пресс-служба фестиваля "Амурская осень"
В конкурсе короткого метра будут представлены 25 фильмов из 12 стран. Победителей выберут режиссер, продюсер Думитру Гросей (Молдова), актер, режиссер Сергей Гиргель (Беларусь), председателем жюри выступит режиссер, лауреат «Амурской Осени» Максим Шабалин (Россия). Как и в прошлые годы гран-при фестиваля будет иметь денежный эквивалент: в полнометражном конкурсе – 150 тысяч рублей, в коротком метре – 50 тысяч рублей.
Деловая часть фестиваля будет включать в себя дискуссии и круглые столы с кинематографистами из разных стран. В рамках фестиваля пройдет ярмарка китайского кино, где продюсеры и дистрибьюторы 40 студий Китая презентуют свои новые картины. Специальным событием фестиваля станет гала-премьера китайского фильма «Такой сумасшедший» (режиссер – Джанг Лью).
фото: Спектакль "Осенний роман"/пресс-служба фестиваля "Амурская осень"
Во внеконкурсной программе фестиваля будут представлены спектакли Театра им. Вахтангова – «Павел I» и «Амадей». Спектакли будут сыграны несколько раз на сцене Общественного культурного центра. Отдельным событием станет «Антиюбилей. Посвящение друзьям» – вечер, в рамках которого президент фестиваля «Амурская Осень» отметит свой юбилей с друзьями-артистами. Он пройдет в Амурском областном театре драмы.
В этом году впервые в рамках фестиваля в уличном кинотеатре пройдут показы короткометражек-лауреатов прошлых лет. В течение трех вечеров можно будет увидеть и вспомнить фильмы, премьеры которых прошли на «Амурской Осени». Ретроспективные программы фестиваля в этом году приурочены сразу к двум датам – 90-летию режиссера Ильи Авербаха и 110-летию легендарной киностудии «Ленфильм».
В галерее «Пушкарев» пройдут специальные показы современного кино, снятого в разных городах России. Также «Пушкарев» станет площадкой для камерных встреч с известными актрисами театра и кино – народной артисткой России Ириной Муравьевой, заслуженной артисткой России Еленой Валюшкиной, актрисой Анной Банщиковой.
В рамках программы студии «Союзмультфильм» зрители традиционно смогут посмотреть классику анимации и современные мультфильмы. Помимо этого, запланирована внеконкурсная программа фильмов, снятые благовещенцами.
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