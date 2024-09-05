Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева

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В традиционном театральном конкурсе покажут шесть спектаклей

Международный фестиваль кино и театра «Амурская Осень» представит 35 фильмов из 19 стран

5 сентября

Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес»

Делает студия, ответственная за такие хиты, как «Монолог фармацевта» и «Необычное такси»