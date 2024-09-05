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Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева

5 сентября
2024 год

Новости кино >>
5 сентября 2024
В Беларуси стартовали съемки полнометражного исторического фильма «В списках не значился» по одноименной повести знаменитого русского писателя Бориса Васильева, одну из ролей в картине играет Владимир Машков, который также выступает сопродюсером ленты, сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа холдинга», участвующего в производстве картины.

Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева
фото: Съемки фильма "В списках не значился"/"Газпром-Медиа Холдинг"

«Очень рад, что картина, о которой я давно мечтал, «В списках не значился» по повести Бориса Васильева создается совместно с замечательной командой профессионалов: продюсером Тимуром Вайнштейном, режиссером Сергеем Коротаевым и оператором Игорем Гринякиным. Также моей давней мечтой было снять фильм вместе с артистами Театра Олега Табакова и студентами нашей Театральной школы. Эта история важна ведь не только для зрителей, но и для тех, кто принимает участие в ее создании», – отмечает Машков.

В фильме примут участие молодые актеры Московского театра Олега Табакова и студенты Театральной школы Олега Табакова. Они прошли специальную 10-дневную подготовку на базе киностудии «Военфильм» в Калужской области. За это время им необходимо было запомнить все виды штатного оружия, уметь его разбирать, чистить, стрелять и обслуживать, а также самостоятельно готовить себе обед и заготавливать дрова. Всех актеров поделили на боевые двойки, в составе которых они штурмовали дома на территории киностудии, в окопах были сделаны мишени, по которым они стреляли холостыми патронами. Актеры смотрели классические советские военные фильмы – «Они сражались за Родину», «Живые и мертвые», «Освобождение», а также прошли уроки по оказанию первой медицинской помощи.

Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева
фото: Съемки фильма "В списках не значился"/"Газпром-Медиа Холдинг"

Действие фильма начинается 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер), получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части – в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев.

Съемки картины пройдут в Московской области и Беларуси. На улицах Минска и Бреста будет воссоздана атмосфера довоенных городов Беларуси, на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» планируются съемки масштабных батальных сцен. Также специально для работы над фильмом на территории кинопарка «Москино» строятся масштабные натурные декорации Брестской крепости. Общая площадь декораций составит 42 000 м², в высоту постройки будут от 8 до 21 м.

«В кинопарке «Москино» строится фрагмент цитадели Брестской крепости. Эта декорация состоит из стен кольцевой казармы, которая окружала основные постройки, среди которых здание костёла, где располагался красноармейский клуб в то время, и разрушенные здания казарм 333-го стрелкового полка и 9-й пограничной заставы. Также появится массивная постройка нижней части Тереспольских ворот — это западный вход в Брестскую крепость со стороны польской границы. Будет строиться уличная инфраструктура крепости: дороги, воронки от взрывов, спортивная армейская площадка, маленький летний театр для показа кинофильмов, деревья, столбы, заборы. Всё это будет в разрушенном состоянии — в том виде, в котором осталось после первого артобстрела и авианалёта 22 июня 1941 года», – рассказывает художник-постановщик Эдуард Галкин.

Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева
фото: Съемки фильма "В списках не значился"/"Газпром-Медиа Холдинг"

Проект создается «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, Кинокомпаниями ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» и Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы. Премьера фильма приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В следующем году мы отмечаем большой праздник – юбилей Победы в Великой Отечественной войне. И мы посчитали должным сделать фильм по произведению выдающегося писателя Бориса Васильева, который сам прошел всю войну и очень тонко описывал события тех страшных лет. Те военные картины, которые мы любим, – «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Аты-баты, шли солдаты…», «Офицеры» – были сняты по его произведениям. Так вышло, что экранизация повести «В списках не значился» не известна широкой аудитории, хотя это, на мой взгляд, одно из самых сильных произведений о войне. И фильм, съемки которого сейчас идут в стенах Брестской крепости станет не просто большим событием, а очень важной вехой в создании военно-патриотического кино», – отмечает генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
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Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева фотографии
Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева фотографии
Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева фотографии
Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева фотографии
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