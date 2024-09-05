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Баста найдет новые музыкальные таланты во втором сезоне «Плаксы»

5 сентября
2024 год

Новости кино >>
5 сентября 2024

В Москве завершились съемки второго сезона молодежного хита «Плакса», в котором помимо Ники Жуковой и Вани Дмитриенко, сыграли Баста (Василий Вакуленко) и рок-группа «Три дня дождя», сообщает пресс-служба телеканала СТС, где вместе с онлайн-кинотеатром Wink.ru состоится премьера сериала.

Баста найдет новые музыкальные таланты во втором сезоне «Плаксы»
фото: Съемки сериала "Плакса-2"/СТС/Wink.ru

По сюжету Баста возглавляет всероссийский конкурс, в котором участвует главная героиня Маша (Ника Жукова) со своей группой «Плакса». Известный музыкант и продюсер обращает внимание на талант школьницы и даже поет с ней дуэтом.

«В первую очередь обращаю внимание на личные качества, потом уже на материал и способности, так как психоустойчивость в этой сфере очень важна. Бритни Спирс — яркий тому пример. Никогда не понимал родителей, которые своих неокрепших детей хотят сделать звездами. Моя дочка очень круто поет, но я не предлагал ей заняться музыкой, она сама захотела. Я не пытаюсь через нее осуществить нереализованные мечты. Просто хочу, чтобы она росла счастливой», – признавался на съемках Вакуленко.

Если Басту в проект пригласил давний друг — продюсер сериала Сергей Жуков, – то на участии рок-группы «Три дня дождя» настояла Ника Жукова.

«Камео выбирали по принципу подростковой любви, и здесь мне помогала дочь. Все говорили мне: "Ну ты-то снимись в своём сериале". А я отвечал, что лучше пригласить героев, о которых сейчас говорят девчонки и мальчишки. И в новых сериях есть разные звёзды: от Басты и Дмитрия Шепелева до молодых коллективов, в том числе "фабрикантов"», – говорит Жуков.

Баста найдет новые музыкальные таланты во втором сезоне «Плаксы»
фото: Съемки сериала "Плакса-2"/СТС/Wink.ru

Для второго сезона написано и записано более 20 композиций, на 14 из них — сняты видеоклипы. Музыкальную копилку проекта дополнил Ваня Дмитриенко, сыгравший гитариста экранной группы «Плакса» и парня Маши.

«Второй сезон хоть и жестче, и мрачнее, но в плане музыки ярче и интереснее. Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь я писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей», – отмечает Дмитриенко.

Баста найдет новые музыкальные таланты во втором сезоне «Плаксы»
фото: Съемки сериала "Плакса-2"/СТС/Wink.ru

В новых сериях у героя Вани появится конкурент — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар), который знакомит Машу с миром шоу-бизнеса. На съёмках подростковой истории 30-летний актер, сыгравший Льва, скинул десять лет.

«В первый съемочный день было смешно, когда кто-то из ребят, узнав о моем возрасте, сказал: "Ну ты старик". Да, я выгляжу моложе, но при этом не хотел бы снова стать двадцатилетним. Мне нравится, какой я сейчас, гораздо больше», – говорит Анар.
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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   5.09.2024 - 16:25
Не фильм, а черти что - и сбоку бантик! Мало им шоу, чтобы и фильм о этом снимать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Баста найдет новые музыкальные таланты во втором сезоне «Плаксы» фотографии
Баста найдет новые музыкальные таланты во втором сезоне «Плаксы» фотографии
Баста найдет новые музыкальные таланты во втором сезоне «Плаксы» фотографии
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