Безжалостная анатомия неблагополучной немецкой семьи в трейлере фильма «Жизнь» с Ларсом Айдингером

3 октября кинопрокатная компания «Про:взгляд» выпускает на российские экраны масштабную драму «Жизнь»
(Sterben). Картина с Ларсом Айдингером
(«Матильда
», «Ирма Веп
», «Уроки фарси
») в главной роли рассказывает о современной немецкой семье, все члены которой проходят через экзистенциальный кризис, ищут новые смыслы и все больше отдаляются друг от друга. Представляем дублированный трейлер фильма, участвовавшего в основном конкурсе 74-го Берлинского кинофестиваля и получившего «Серебряного медведя» за лучший сценарий.
«Жизнь»
Постановщик «Жизни» Маттиас Гласнер — один из самых известных режиссеров немецкого авторского кино. Для него это самый личный фильм в карьере. Он начал писать сценарий, когда потерял обоих родителей. «Идея картины родилась вскоре после смерти моей матери и рождения моей первой дочери. Мой отец скончался годом ранее, — рассказывал он в интервью изданию Cineville. — Как это часто бывает с теми, у кого маленькие дети, я плохо спал по ночам. Я был в состоянии сильнейшего эмоционального кризиса. Я винил себя в смерти родителей. Это была медленная смерть, процесс, который тянулся годами и с которым мне было трудно справиться. Все это заставило меня задуматься о том, почему я такой, какой есть. В этот момент я и начал делать заметки. Через два месяца у меня было уже 200 страниц
», — говорит режисер.
Фильм имеет структуру литературного, а не кинематографического произведения. Он поделен на главы, как любая большая семейная сага, и посвящен экзистенциальным темам: жизни и уходу из нее, любви и тому, что ее формирует и определяет, а также искусству, которое преображает и дарит бессмертие. Гласнер, подобно многим современным режиссерам, выводит на экран героев зрелого возраста, для которых конечность существования — факт настоящего, а не отдаленного будущего. В рецензиях критиков звучат сравнения с «Любовью
» Михаэля Ханеке
и «Вихрем
» Гаспара Ноэ
, где речь тоже шла о персонажах, стоящих на пороге смерти. А еще, конечно, вспоминают «Отца
» Флориана Зеллера
с Энтони Хопкинсом
— фильм Гласнера с этой картиной роднит то же тончайшее, пристальное и беспощадное внимание к состоянию немолодого человека, который с трудом контролирует свою реальность.
Исполнитель главной роли Ларс Айдингер
— театральный и киноактер, суперзвезда в родной Германии. Российской публике он известен по роли Николая II в исторической драме Алексея Учителя
«Матильда». Этой весной «Жизнь» стала абсолютным триумфатором церемонии вручения наград Немецкой киноакадемии — немецкого аналога «Оскара». Картина получила девять номинаций и одержала победу в четырех из них, включая главную — за лучший фильм года. Исполнительница главной женской роли Коринна Харфух
(«Бункер
», «Парфюмер: История одного убийцы
», «Достучаться до небес
») была признана лучшей актрисой.
В фильме также снимались Лилит Штангенберг
, Рональд Церфельд
, Роберт Гвиздек
и другие.
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