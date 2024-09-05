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Безжалостная анатомия неблагополучной немецкой семьи в трейлере фильма «Жизнь» с Ларсом Айдингером

5 сентября
2024 год

Новости кино >>
5 сентября 2024

3 октября кинопрокатная компания «Про:взгляд» выпускает на российские экраны масштабную драму «Жизнь» (Sterben). Картина с Ларсом АйдингеромМатильда», «Ирма Веп», «Уроки фарси») в главной роли рассказывает о современной немецкой семье, все члены которой проходят через экзистенциальный кризис, ищут новые смыслы и все больше отдаляются друг от друга. Представляем дублированный трейлер фильма, участвовавшего в основном конкурсе 74-го Берлинского кинофестиваля и получившего «Серебряного медведя» за лучший сценарий.

«Жизнь»


Постановщик «Жизни» Маттиас Гласнер — один из самых известных режиссеров немецкого авторского кино. Для него это самый личный фильм в карьере. Он начал писать сценарий, когда потерял обоих родителей. «Идея картины родилась вскоре после смерти моей матери и рождения моей первой дочери. Мой отец скончался годом ранее, — рассказывал он в интервью изданию Cineville. — Как это часто бывает с теми, у кого маленькие дети, я плохо спал по ночам. Я был в состоянии сильнейшего эмоционального кризиса. Я винил себя в смерти родителей. Это была медленная смерть, процесс, который тянулся годами и с которым мне было трудно справиться. Все это заставило меня задуматься о том, почему я такой, какой есть. В этот момент я и начал делать заметки. Через два месяца у меня было уже 200 страниц», — говорит режисер.

Фильм имеет структуру литературного, а не кинематографического произведения. Он поделен на главы, как любая большая семейная сага, и посвящен экзистенциальным темам: жизни и уходу из нее, любви и тому, что ее формирует и определяет, а также искусству, которое преображает и дарит бессмертие. Гласнер, подобно многим современным режиссерам, выводит на экран героев зрелого возраста, для которых конечность существования — факт настоящего, а не отдаленного будущего. В рецензиях критиков звучат сравнения с «Любовью» Михаэля Ханеке и «Вихрем» Гаспара Ноэ, где речь тоже шла о персонажах, стоящих на пороге смерти. А еще, конечно, вспоминают «Отца» Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом — фильм Гласнера с этой картиной роднит то же тончайшее, пристальное и беспощадное внимание к состоянию немолодого человека, который с трудом контролирует свою реальность.

Безжалостная анатомия неблагополучной немецкой семьи в трейлере фильма «Жизнь» с Ларсом Айдингером

Исполнитель главной роли Ларс Айдингер — театральный и киноактер, суперзвезда в родной Германии. Российской публике он известен по роли Николая II в исторической драме Алексея Учителя «Матильда». Этой весной «Жизнь» стала абсолютным триумфатором церемонии вручения наград Немецкой киноакадемии — немецкого аналога «Оскара». Картина получила девять номинаций и одержала победу в четырех из них, включая главную — за лучший фильм года. Исполнительница главной женской роли Коринна ХарфухБункер», «Парфюмер: История одного убийцы», «Достучаться до небес») была признана лучшей актрисой.

В фильме также снимались Лилит Штангенберг, Рональд Церфельд, Роберт Гвиздек и другие.
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Безжалостная анатомия неблагополучной немецкой семьи в трейлере фильма «Жизнь» с Ларсом Айдингером фотографии
Безжалостная анатомия неблагополучной немецкой семьи в трейлере фильма «Жизнь» с Ларсом Айдингером фотографии
Безжалостная анатомия неблагополучной немецкой семьи в трейлере фильма «Жизнь» с Ларсом Айдингером фотографии
Безжалостная анатомия неблагополучной немецкой семьи в трейлере фильма «Жизнь» с Ларсом Айдингером фотографии
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