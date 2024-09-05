«Значит точно хит будет»: Влад Прохоров и Илья Русь в трейлере фильма «Руки вверх!»

Вышел трейлер фильма «Руки Вверх!» о культовой российской музыкальной группе, одним из создателей картины стал сам Сергей Жуков.
«Мы хотели показать своего рода историю Золушки, потому что на самом деле наш фильм о том, как мальчишка из маленького города шел к своей цели очень долго и все-таки добился своего. И вот это умение не опускать руки, когда все плохо, эти трогательные моменты становления артистом очень важно показать нашему зрителю, чтобы объяснить, что ничего нам не досталось просто так. Группа «Руки Вверх!» в фильме — это общая часть истории людей, которые очень верят во что-то и у них получается. Мы хотим показать, что нужно не бояться мечтать, не бояться идти вперед через тернии», – говорит Жуков, который выступил одним из продюсеров проекта, принимал участие в написании сценария, а также сыграл в фильме.
«Руки вверх». Трейлер №2
Сюжет фильма охватывает всю жизнь Сергея Жукова — с детства в Димитровграде по сегодняшний день. В зависимости от временного периода, роль главного героя в разных возрастах исполнили: в детстве — Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров и в наши дни — сам Сергей Жуков, который предстал и в качестве продюсера, композитора и соавтора сценария фильма. В картине также снялся один из основателей группы — Алексей Потехин, а в молодости его сыграл — Илья Русь. Помимо реальных участников коллектива актерский состав дополнили известные представители российского кинематографа: Леонид Ярмольник, Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров и другие.
«Когда появляется возможность сыграть человека такого масштаба, у артиста не должно оставаться места для страха неудачи. Когда, если не сейчас? Когда я буду достаточно смел и готов? Я точно такой же парень, только я актер, не исполнитель, не композитор, но у меня такие же цели, как были у Сергея и Алексея в начале пути. Сейчас надо браться за работу, о чем-то мечтать, стремиться, стараться, наглость — второе счастье, точно так же, как и наивность», – говорит актер Влад Прохоров.
фото: "Централ Партнершип"
Илья Русь, сыгравший Алексея Потехина, рассказывает, что перед съемками фильма ребята отсмотрели большое количество архивных записей, еще с того момента, когда «Руки Вверх!» еще даже не существовала, а также были на недавнем концерте Сергея Жукова на стадионе «Лужники».
«Когда мы на съемках ощущаем кусочек вот этой неимоверной популярности группы «Руки Вверх!», несомненно, отчасти поставленной режиссером, но также и настоящей, которая исходит от людей, которые знают Сергея Жукова — это бесценно. Мы как будто бы получаем частичку этого восхищения и тех эмоций, которые испытывают люди от группы», – добавляет Илья Русь.
Режиссером фильма выступил Аскар Узабаев. Съемки картины прошли в Самаре, Сочи, Москве, а также на родине Сергея Жукова – в Димитровграде. Производством занимались студия Yellow, Black and White, кинокомпании ТЕМП, «Руки Вверх! Продакшн», Berg Sound и онлайн-кинотеатра START, при поддержке Фонда кино. В прокат фильм 10 октября выпустит компания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).
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