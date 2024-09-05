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«Амура» с Аленой Михайловой сразу в двух ролях выйдет 1 октября

5 сентября
2024 год

Новости кино >>
5 сентября 2024
Премьера международной экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой сразу в двух ролях состоится 1 октября в онлайн кинотеатре KION, сообщает пресс-служба стриминга.

«Амура» с Аленой Михайловой сразу в двух ролях выйдет 1 октября
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету сестры-близнецы Аня и Надя (Алена Михайлова) с детства оберегали друг друга от опасностей. Однако пути девушек разошлись: Аня стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя время Аня получает тревожное сообщение и понимает — Надя в беде. Тогда Аня срывается в Японию, где ей не на кого положиться, кроме бывшего возлюбленного — Никиты Ермака (Юрий Колокольников). Скоро они понимают, что оказались втянуты в неравный бой с опасным противником. Теперь чтобы спасти сестру, им придется найти союзников и бросить вызов самой якудзе.

«"Амура" — это синоним слова «вызов». Большая часть ролей в моей фильмографии – это роли жертв, но Аня Вдовина – антижертва. И большим вызовом в этой работе для меня было научиться защищать себя и давать сдачи. Плюс, это мой первый проект с международным продакшном: другая культура, другие люди – не было времени на адаптацию. Точно могу сказать, что эта роль меня изменила. Благодарна команде за этот опыт», – говорит Алена Михайлова.

Съемки проекта проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров. Над проектом работала большая международная команда, эксперты в области трюков. Для подготовки к роли актриса Алена Михайлова занималась с мастерами спорта и чемпионами многочисленных соревнований по боевым искусствам.

Важным и концептуальным решением, дополняющим экшн-драму «Амура», стала анимированная манга, с помощью которой рассказана часть сюжета, посвященного прошлому главных героинь.

Для режиссеров Андрея Джунковского и Ильи Овсенева съемки «Амуры» были первым опытом работы над масштабным проектом за границей. Так как часть актерской команды состояла из японских артистов, то коммуникация на площадке велась на трех языках: русском, английском и японском.

«Нам хотелось показать столкновение двух культур и вызвать интерес зрителя к азиатской культуре. Главная мысль проекта заключается в том, что все люди разные, но все они – люди со своими целями и интересами. При выборе актеров мы особенно хотели поработать с Аленой Михайловой, видя в ней потенциал пронести линию героини ММА с ее мощью и силой. Кастинг с японскими актерами проходил по зуму, и нам очень помогли переводчики. Работа с международной командой была вызовом из-за строгих требований к безопасности и необходимости тратить 20% времени на перевод», – вспоминают Джунковский и Овсенев.

«Амура»
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«Амура» с Аленой Михайловой сразу в двух ролях выйдет 1 октября фотографии
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