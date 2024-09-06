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Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний

6 сентября
2024 год

Новости кино >>
6 сентября 2024

На телеканале Dомашний 9 сентября стартует линейка премьер «Сквозь слезы к счастью», которая откроется мелодрамой «Второй шанс на счастливую жизнь», где главные роли исполнили Вера Шпак и Иван Батарев, сообщает пресс-служба канала.

Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний
фото: "Второй шанс на счастливую жизнь"/Пресс-служба телеканала Dомашний

«Второй шанс на счастливую жизнь» рассказывает о том, как год назад муж Иры Валера ушел к молодой любовнице, бросив ее с двумя детьми. Ире пришлось взять ответственность за себя и детей в свои руки и открыть небольшой салон красоты, где она – и хозяйка, и бухгалтер, и парикмахер. Однажды в салон приходит Андрей – первая любовь Иры, с которым они не виделись много лет. Он женат, работает хирургом в поликлинике и воспитывает сына-подростка. Вспоминая совместное прошлое, Андрей и Ира сближаются и начинают тайно встречаться. Их начинает мучать совесть – оба не привыкли врать и скрываться. Они решают рассказать всем о романе, но жена Андрея попадает в аварию, после которой становится инвалидом.

Уже 10 сентября состоится премьера мелодрамы «Фиктивный брак», в которой сыграли Марина Митрофанова, Гавриил Федотов и Дмитрий Белякин. В центре сюжета – активная и целеустремленная Лида, которая учится в магистратуре и работает в Модном доме Петербурга. Ее родители владеют небольшой ткацкой фабрикой, а Лида одержима идеей вывести семейный бизнес на новый уровень. Ради стажировки за границей, она готова в считанные дни выполнить условие принимающей стороны – быть замужем. С помощью подруги быстро находит мужчину, который соглашается оформить фиктивный брак. Неожиданно отец Лиды попадает в больницу с инфарктом, ей приходится отменить стажировку и возглавить фабрику. В командировке она знакомится с Игорем. Между ними вспыхивает бурный роман, за которым стремительно следует предложение руки и сердца. Теперь Лиде необходимо срочно найти своего фиктивного мужа и развестись. Но он уехал в геологическую экспедицию. Лида отправляется на его поиски.

Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний
фото: "Фиктивный брак"/Пресс-служба телеканала Dомашний

Продолжит неделю премьер мелодрама «Время прощать» с Еленой Аросьевой и Сергеем Масленниковым. Мир благополучной семьи Кати и Алексея Бажовых переворачивается после убийства соседской девочки. На месте преступления заметили машину Кати. Следователь подозревает Бажовых, но в ходе следствия выясняется, что жертвой должна была стать…сама Катя. Кто мог желать ей смерти? Семье придётся пройти через череду неприятных и сложных испытаний, прежде чем докопаться до истины, и не потерять самое дорогое, что у них есть – любовь.

12 сентября Dомашний покажет «Одноклассники. Бывших не бывает», главные роли в которой исполнили Анастасия Морозовская, Василий Шмаков и Алексей Гоман. У школьной учительницы Ольги Гоголевой счастливая семья — муж Сергей, с которым они вместе ещё со школы, и сын Костя. Ничего не предвещало беды спокойному течению их жизни со своими заботами и трудностями, пока на встрече одноклассников не появился Владимир Дудников, таинственно исчезнувший сразу после окончания школы. Трудно поверить, что этот успешный и уверенный в себе красавец — тот самый застенчивый Володя, когда-то безнадежно в неё влюблённый и которому 20 лет назад она предпочла Сергея. Ольга очень встревожена и чувствует опасность, ведь его внезапное появление не предвещает ничего хорошего.

Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний
фото: "Одноклассники. Бывших не бывает"/Пресс-служба телеканала Dомашний

Завершит неделю премьер «Забытая любовь» с Анастасией Сорокиной, Андреем Горбачевым и Дмитрием Белякиным. По сюжету в отношениях архитекторов Надежды и Андрея наступает сложный период – финансовая нестабильность, проблемы с работой, больная мать Андрея, уход за которой требует денег, а также неудачные попытки завести ребенка. Масла в огонь подливает приезд их успешного однокашника Кирилла, бывшего парня Нади, который приезжает в их городок строить большой торговый центр. Кирилл делает супругам заманчивое предложение: Наде – возглавить компанию, ведущую строительство, а Андрею – стать главным дизайнером его проекта. Они соглашаются, не подозревая, что у Кирилла на их счёт есть план: он собирается отомстить Наде, которая 15 лет назад выбрала другого.
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Елена АросьеваИван БатаревДмитрий БелякинАлексей ГоманАндрей ГорбачёвСергей МасленниковМарина МитрофановаАнастасия МорозовскаяАнастасия СорокинаГавриил ФедотовВасилий ШмаковВера Шпак
фильмы
Время прощатьВторой шанс на счастливую жизньЗабытая любовьОдноклассники. Бывших не бываетФиктивный брак

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Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний фотографии
Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний фотографии
Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний фотографии
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