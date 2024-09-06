Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний

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Обзор сериалов «Я не могу без тебя»: Как вывезти девушку из деревни Алексей Филимонов и Виктория Исакова верят в свою любовь

Спутник телезрителя «Моя ужасная няня 2»: Добрым молодцам урок 5 сентября, 14:30, viju TV1000

Интервью Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику» Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

Лайфстайл «Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино Первое время актриса работала не совсем по профессии