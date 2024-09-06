Илья Соболев стал экстрасенсом в сериале «Зовите Витю!»

Онлайн-кинотеатр KION приступил к съемкам паранормальной комедии «Зовите Витю!» — сериала об экстрасенсе-шарлатане, который вдруг получает реальный дар видеть призраков. Главные роли в сериале сыграют популярный комик и актер Илья Соболев и актриса Александра Бортич, сообщает пресс-служба стриминга.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«В сериале "Зовите Витю!" я играю мою первую главную роль. Жанр нашего проекта — комедия, но в ней, как в современном сериале, немало драматических оттенков. А еще у моего персонажа, Вити, есть большой потенциал для перемен — он знакомится со зрителями как обаятельный мошенник, но в результате разных интриг и приключений становится другим. В общем, играть это очень интересно», – говорит Соболев.
По сюжету молодой экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. И пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Только вот кажется, «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у нее есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.
«Мне сразу понравился сценарий "Зовите Витю!" в целом, по первым страницам текста всегда понятно, твой материал или нет. Этот материал оказался моим, в меня он попал, он смешной, легкий, но при этом в тексте поднимаются довольно серьезные и сложные темы, драматические, и история очень интересная. Я счастлива снова работать с Ильей. Он не просто комик, но и замечательный актер. Нам очень комфортно работать вместе», – отмечает Бортич.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Также в сериале снимаются Риналь Мухаметов, Сергей Рост, Мария Смольникова, Василий Михайлов и другие. Производством сериала занимаются студия LOOKFILM и онлайн-кинотеатр KION. Как говорит креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец, в этом сериале «вечная философская тема о том, кто мы такие и как мы связаны с прошлым, упакована в сериале в самый современный сеттинг».
«В легкой, ненавязчивой форме этот комедийный сериал говорит о важных проблемах - прежде всего о роли семьи в жизни современного человека. Вите придется помириться со своим отцом, таким же аферистом, как и он сам, и не просто узнать, что случилось с его покойной матерью, но и сделать ее счастливой. Благодаря своему дару-проклятью, Вите придется разбираться с невидимыми историческими противоречиями, которые пронизывают ткань современной жизни. Каждый призрак, с которым столкнется Витя, в своей маленькой частной истории, жизни и смерти несет в себе частицу того большого времени, в котором что-то пошло не так», – дополняет продюсер Александр Плотников.
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