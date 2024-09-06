Появились подробности третьего «Метода»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового сезона психологического триллера «Метод» о неординарном следователе, который специализируется на поимке серийных убийц, сообщает пресс-служба Кинопоиска, где состоится премьера сериала.
После событий второго сезона прошло больше пяти лет. Родион Меглин больше не работает один: он собирает особый отдел по борьбе с маньяками из следователей-социопатов. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Чтобы никто из членов группы не сорвался, они всегда работают в паре и приглядывают друг за другом. Но система разваливается, когда к группе присоединятся Лера — девушка, которая не способна сдерживать своих внутренних демонов.
Над продолжением сериала работает творческая команда, создавшая первый сезон: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. Производством занимаются Плюс Студия и Zoom Production на основе формата, созданного Продюсерской компанией «Среда».
«Концепция третьего сезона родилась в моей голове не сразу, ушло время на то, чтобы всё тщательно обдумать. Следом мы с автором сценария Александром Матвеевым проработали историю, характеры всех персонажей, в том числе и маньяков. Самым сложным было убедить Юрия Быкова и Константина Хабенского на участие в третьем сезоне, и, к счастью, в этот раз они согласились. К звездным актерам присоединились и новые, талантливые артисты — такие, как Анна Савранская. Мы верим, что эта уникальная команда позволит проекту заиграть новыми красками, как темными — в историях про маньяков, так и светлыми, ведь свет обязательно победит тьму», – отмечает Полинский.
«Метод 3» выйдет в 2025 году на Кинопоиске, через десять лет после премьеры первого сезона.
обсуждение >>