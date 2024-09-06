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Появились подробности третьего «Метода»

6 сентября
2024 год

Новости кино >>
6 сентября 2024
В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового сезона психологического триллера «Метод» о неординарном следователе, который специализируется на поимке серийных убийц, сообщает пресс-служба Кинопоиска, где состоится премьера сериала.

Появились подробности третьего «Метода»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

К роли Родиона Меглина вернулся Константин Хабенский, также к касту сериала присоединилась Анна Савранская, она играет главного женского персонажа сезона — Леру.

После событий второго сезона прошло больше пяти лет. Родион Меглин больше не работает один: он собирает особый отдел по борьбе с маньяками из следователей-социопатов. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Чтобы никто из членов группы не сорвался, они всегда работают в паре и приглядывают друг за другом. Но система разваливается, когда к группе присоединятся Лера — девушка, которая не способна сдерживать своих внутренних демонов.

Над продолжением сериала работает творческая команда, создавшая первый сезон: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. Производством занимаются Плюс Студия и Zoom Production на основе формата, созданного Продюсерской компанией «Среда».

«Концепция третьего сезона родилась в моей голове не сразу, ушло время на то, чтобы всё тщательно обдумать. Следом мы с автором сценария Александром Матвеевым проработали историю, характеры всех персонажей, в том числе и маньяков. Самым сложным было убедить Юрия Быкова и Константина Хабенского на участие в третьем сезоне, и, к счастью, в этот раз они согласились. К звездным актерам присоединились и новые, талантливые артисты — такие, как Анна Савранская. Мы верим, что эта уникальная команда позволит проекту заиграть новыми красками, как темными — в историях про маньяков, так и светлыми, ведь свет обязательно победит тьму», – отмечает Полинский.

«Метод 3» выйдет в 2025 году на Кинопоиске, через десять лет после премьеры первого сезона.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   6.09.2024 - 13:38
Похоже осточертел Быкову и Хабенскому "Метод". Поддались на уговоры. Если Быкова взял и заменил, то главного героя (Хабенского) не уберешь читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Появились подробности третьего «Метода» фотографии
Появились подробности третьего «Метода» фотографии
Появились подробности третьего «Метода» фотографии
Появились подробности третьего «Метода» фотографии
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