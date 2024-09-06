Дата выхода «Фармы», много пилотов, полнометражных драм и комедий: PREMIER озвучил планы на новый сезон

Онлайн-кинотеатр PREMIER провел масштабную презентацию своих планов на новый сезон 2024-2025 года. Перед гостями выступил новый генеральный продюсер видеосервиса Давид Кочаров, который вступил в должность в мае этого года. Он рассказал, как изменится подход PREMIER в работе с оригинальным контентом, какие темы станут ключевыми для онлайн-кинотеатра и каких проектов ждать зрителям в 2025 и 2026 годах.
фото: Давид Кочаров/пресс-служба PREMIER
Теперь онлайн-кинотеатр будет снимать пилотные серии по выбранным сценариям и, только увидев их, принимать окончательное решение о запуске съемок всего сезона. Такая стратегия, по мнению Кочарова, будет дороже, но эффективнее. Кроме того, он подчеркнул интерес к направлению young adult, которое видеосервис намерен развивать в новом сезоне.
Впервые стали известны сериалы, который выйдут на PREMIER в 2025 и 2026 году – их съемки начнутся в новом сезоне. Среди них – сказка о Руслане и Людмиле, снятая в стиле славянской готики и темного фэнтези от «Кинокомпании Лунапарк», актуальная история об обмане людей в соцсетях «Паучиха», драмеди о провинциальном работнике водоканала, который находит на своем участке нефть, историческое приключение о Петре I «Вояж», криминальный триллер о бандитском подполье «Черкизон», сериал о женщинах-дуэлянтках времен Екатерины II «Дуэлянтки» и другие проекты. Кроме того, стали известны подробности об анонсированном еще зимой дружественным платформе каналом ТВ-3 русском «Зорро». Это будет совместный проект «Дубровский». Его события разворачиваются в 1840 году, когда объявленный вне закона Зорро вынужден покинуть Мексиканскую Калифорнию и бежать в Европу. По его следу посылают наемных убийц, но киллеры никак не могут достать его ни в Мадриде, ни в Вене… Они настигают его в крайне неожиданной точке мира - Санкт-Петербурге. Зорро попадает в ловушку, его смертельно ранят, но именно в этот момент судьба неожиданно сталкивает его с Владимиром Дубровским. Спустя 15 лет после событий романа Пушкина Владимир возвращается в Россию. Им движут жажда мести и желание вернуть любовь.
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