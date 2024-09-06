Дата выхода «Фармы», много пилотов, полнометражных драм и комедий: PREMIER озвучил планы на новый сезон

что почитать?

Интервью Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику» Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

Обзор сериалов Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ

Спутник телезрителя «Железный рыцарь 2»: «Игра престолов» для самых бедных В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ

Интервью Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим» Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках

Спутник телезрителя «Моя ужасная няня 2»: Добрым молодцам урок 5 сентября, 14:30, viju TV1000