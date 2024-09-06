Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Император и убийца»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Татьяна Казючиц не поверит в совпадения 11 сентября

6 сентября
2024 год

Новости кино >>
6 сентября 2024

На канале ТВЦ 11 сентября состоится премьера четвертой части детективной мелодрамы «Вера больше не верит…» с Татьяной Казючиц в главной роли, сообщает пресс-служба канала.

Татьяна Казючиц не поверит в совпадения 11 сентября
фото: Пресс-служба канала ТВЦ

На этот раз Вера, гуляя в лесу вместе со своей подругой Иришей (Анастасия Рысева), находит скелет женщины. Героиня Казючиц предполагает, что страшная находка - это останки пропавшей три года назад Марины Смирновой. Но мать Марины уверена, что это другая девушка: она чувствует, что ее дочь жива. Вместе с Верой преступления продолжает расследовать местный опер городка Бучалов, Леня Крутиков (Кирилл Запорожский) и следователь СК Софья Журавлева (Александра Булычева).

По признанию Запорожского, сезон «Вера больше не верит в совпадения» получился «более забавным, ироничным и увлекательным, чем три предыдущих».

«Конечно же, ситуация нагнетания и накала страстей будет присутствовать, как и ранее, но в целом сюжет четвертой части легче и тоньше. Появится новый персонаж, мой коллега, оперативник Ложкин, над которым мы все дружно подшучиваем. Я уверен, история с новым героем покажется зрителям очень интересной. Кроме того, в этом сезоне наши с Татьяной герои постепенно все больше сближаются друг с другом, сплачиваются в один единый кулак, чтобы бороться с преступностью», – заключает актер.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В новом телесезоне ТВЦ покажет мини-сериалы с Софьей Зайкой, Аленой Хмельницкой и Эмилией Спивак
Екатерина Копанова стала «Провинциальным детективом»
Эмилия Спивак и Татьяна Казючиц раскроют преступления на ТВЦ
Поиск по меткам
Детектив
персоны
Александра БулычёваКирилл ЗапорожскийТатьяна КазючицАнастасия Рысева
фильмы
Вера больше не веритВера больше не верит в приметыВера больше не верит в романтикуВера больше не верит в совпадения

фотографии >>
Татьяна Казючиц не поверит в совпадения 11 сентября фотографии
Татьяна Казючиц не поверит в совпадения 11 сентября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Император и убийца»

Скорбим

Анатолий Петрицкий
6 сентября ушёл из жизни кинооператор Анатолий Петрицкий.
Сергей Резников
4 сентября ушел из жизни художник Сергей Резников.
Владимир Киселёв
4 сентября ушёл из жизни оперный певец Владимир Киселёв.
Дмитрий Достоевский
4 сентября ушёл из жизни Дмитрий Достоевский.
Григорий Шумейко
3 сентября ушел из жизни театральный режиссер, актер Григорий Шумейко.
Ирина Рубанова
3 сентября ушла из жизни киновед Ирина Рубанова.

День рождения >>

Валентин Белохвостик
Александр Боровиков
Арам Вардеванян
Владимир Ерёмин
Ксения Николаева
Ольга Онищенко
Александр Перков
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Ежи Биньчицкий
Свузи Курц
Эрик Любос
Кристина Миколаевская
Рози Перес
Джастин Уэйлин
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
Лгунья
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2024
Мухадракон
приключения, семейное кино
Россия, 2024
Затерянные
мистика, триллер
Россия, 2024
Планета Джанет
драма
США, 2023
Как взломать экзамен
триллер
Канада, 2024
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Револьвер
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Южная Корея, 2024
Смотри на меня!
драма, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
Лапин
драма
Россия, 2024
Пункт назначения: Поезд №13
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?