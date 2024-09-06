Татьяна Казючиц не поверит в совпадения 11 сентября

На этот раз Вера, гуляя в лесу вместе со своей подругой Иришей (Анастасия Рысева), находит скелет женщины. Героиня Казючиц предполагает, что страшная находка - это останки пропавшей три года назад Марины Смирновой. Но мать Марины уверена, что это другая девушка: она чувствует, что ее дочь жива. Вместе с Верой преступления продолжает расследовать местный опер городка Бучалов, Леня Крутиков (Кирилл Запорожский) и следователь СК Софья Журавлева (Александра Булычева).
По признанию Запорожского, сезон «Вера больше не верит в совпадения» получился «более забавным, ироничным и увлекательным, чем три предыдущих».
«Конечно же, ситуация нагнетания и накала страстей будет присутствовать, как и ранее, но в целом сюжет четвертой части легче и тоньше. Появится новый персонаж, мой коллега, оперативник Ложкин, над которым мы все дружно подшучиваем. Я уверен, история с новым героем покажется зрителям очень интересной. Кроме того, в этом сезоне наши с Татьяной герои постепенно все больше сближаются друг с другом, сплачиваются в один единый кулак, чтобы бороться с преступностью», – заключает актер.
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