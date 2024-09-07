Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ежи, спирали и наклейки Миядзаки: главные новости аниме за неделю

7 сентября
2024 год

Новости кино >>
7 сентября 2024
Хорроры для зрителей и геймеров, вакансии для девочек-волшебниц и сразу два проекта Мари Окады: Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о хвостатой комедии «Господин и пес» или возвращении «Одиннадцати молний»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Ежи, спирали и наклейки Миядзаки: главные новости аниме за неделю

🔘 На международном кинофестивале в Пусане, который пройдет со 2 по 11 октября, покажут обласканные критиками «Твой цвет» Наоко Ямады и «Кота-призрака Андзу» Ёко Куно с Нобухиро Ямаситой.

🔘 Постановщица и сценаристка Мари ОкадаМабороси») вместе с создательницей «Бессонницы после школы» Макото Одзиро работают над мангой про айдолов и их наряды Shisutarejisuta, которая стартует 20 сентября.

🔘 Видеоигра The Eminence in Shadow: Master of Garden по франшизе «Восхождение в тени» хвастается трейлером к ивенту «Апокриф». Для работы над событием привлекли автора ранобе Дайсукэ Айдзаву (в качестве супервайзера), художника Azunishi и мангаку Анри Сакано.


🔘 Toei Animation доделывает кооперативную хоррор-игру Noroi Kago: The Grudged Domain, вдохновленную «Щелкунчиком Китаро». Релиз назначен на 2025 год, а подогреть интерес призван жутковатый тизер.

🔘 «Семья шпиона — Код: Белый» вышла в «цифре»: полнометражное аниме о самой безумной ячейке общества Берлинта пополнило библиотеку Crunchyroll.

🔘 У сериала «Драконий Жемчуг Дайма» появилась дата премьеры — 11 октября — и новый трейлер.

🔘 Религиозные новеллы Кэнтэцу Такамори, председателя буддисткой секты Истинной Чистой земли, вот-вот обретут вторую жизнь в форме аниме: совсем юная студия Aurochs выпустит полнометражный фильм «Синран: Смысл жизни» о становлении и творчестве основателя Дзёдо-синсю.

Читать «Вкусы молодости» — три истории, которые растрогают любого

Самурайские будни


«Яйба» возвращается на экраны спустя почти 30 лет. В 90-е мангу Госё АоямыДетектив Конан») уже экранизировали, а теперь пришло время нового сериала от студии WITСемья шпиона», «Моя подруга-олениха Нокотан»)! В творческую группу входят постановщик Такахиро ХасуиМоб Психо 100», «Скейт: Бесконечность»), сценаристка Токо МатидаСамурай Чамплу», «Озорная Такаги»), дизайнер персонажей и главный режиссер анимации Ёсимити КамэдаВанпанчмен», «Рейтинг короля»), а также композиторы Ютака ЯмадаСага о Винланде») и Ёсиаки ДэваПеснь ночных сов»). Дату премьеры сообщат чуть позже, а мы довольствуемся трейлером.


Яйба Куроганэ совсем не такой, как другие дети: его мечта — стать самураем. Именно поэтому он проходит суровые тренировки в дремучих джунглях под руководством отца. Однажды по воле случая (в коробке с ананасами) он оказывается в Японии, где ему приходится столкнуться с совершенно новой реальностью. Здесь он встречает семью Минэ, злодея Онимару и даже легендарного мечника Мусаси Миямото. Впереди — опасные приключения, но с каждым днем он становится всё сильнее и опытнее. Голосом бесшабашного Яйбы вновь станет Минами Такаяма (Хао Асакура из сериала «Шаман Кинг: Цветы»). К ней присоединятся: Манака Ивами (Аканэ Курокава из «Звездного дитя») и Ёсимаса Хосоя (Ророку из «Короля огненной охоты»), которые озвучат Саяки Минэ и Онимару соответственно.

Читать «Онимуся» — мистическая история о легендарном самурае Миямото Мусаси

Через тернии к Солнцу


Аниме «О движении Земли», основанное на одноименной манге Уото (Uoto), радует вторым трейлером. Студия MadhouseПарад смерти», «Страна золота, Страна воды») предлагает переместиться в XV век — эпоху, когда знания о строении Вселенной были под строжайшим запретом, — уже 5 октября.


Целеустремленный Рафал преуспевает по всем предметам — особенно по богословию, что гарантирует ему место в университете. Однако, узнав от ученого-еретика Хуберта о гелиоцентризме, он не может игнорировать красоту и логику теории. Юноша даже готов рискнуть жизнью, противостоя церковным догмам ради изучения науки. Руководит проектом Кэнъити СимидзуПаразит»), сценарий написал Синго ИриэПоднятие уровня в одиночку», «Ао Аси»), чардиз — Масанори СиноНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан», «Гангрейв»). В ролике звучит опенинг Kaiju от рок-группы Sakanaction и эндинг Aporia в исполнении дуэта YorushikaСквозь слёзы я притворяюсь кошкой»).

Читать «Страна золота, Страна воды» — сказка-притча от Madhouse
СТРАШНО, ВЫРУБАЙ

Мини-сериал «Спираль», основанный на жуткой манге Дзюндзи Ито, выйдет уже 28 сентября на канале Adult Swim, а днем позже — на стриминговой платформе Max. Пока же студия DriveВампирская любовь», «Принц демонов дома Момоти») демонстрирует еще один черно-белый трейлер. Смотрим и верим, что будет куда лучше, чем антологии «Коллекция Дзюндзи Ито» и «Дзюндзи Ито: Маньяк».


В новом ролике раскрывают, как главные герои — старшеклассница Кириэ Госима и её парень Сюити Сайто — переживают загадочные явления, происходящие в приморском городке Куроцу-тё, где все жители оказываются жертвами мистического спирального проклятия. По словам мангаки, в аниме будет изменена последовательность нескольких событий, чтобы уместить сюжет в четыре эпизода.

Читать 10 важнейших хоррор-сериалов

Токийская повесть взросления


Студия CloverWorksРок-тихоня», «Юный лорд — мастер побега») определилось с датой премьеры «Прикосновение» (Fureru) — полнометражного аниме, анонсированного в конце прошлого года. История о друзьях детства начнет покорять японские кинотеатры 4 октября, а пока — новый проморолик, где главные герои прислушиваются к голосам своих сердец. В саундтрек войдет новая песня группы YOASOBI под названием Monotone. Одноименный CD-сингл появится на музыкальных прилавках Японии за два дня до фильма.


20-летние Аки Онода, Рё Собуэ и Юта Инохара переезжают из маленького городка в Токио. Один подрабатывает в баре, другой трудится в риэлторской компании, а третий учится на дизайнера одежды. Несмотря на разные жизненные пути, молодых людей по-прежнему связывает нечто особенное — общий секрет. Еще в детстве они обнаружили загадочное существо Фурэру, обладающее телепатическими способностями. Однако дружеские отношения претерпевают серьезные изменения под влиянием новых талантов ёжикоподобной зверушки.

Ежи, спирали и наклейки Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Творческая группа, ранее наколдовавшая «Невиданный цветок» и «Укрась прощальное утро цветами обещания», вновь собралась для работы над полным метром. Режиссер — Тацуюки НагаиМед и клевер»), сценаристка — Мари ОкадаСквозь слезы я притворяюсь кошкой»), дизайнер персонажей — Масаёси ТанакаСудзумэ, закрывающая двери»). Протагонистов озвучат начинающие сэйю — актеры Рёта Бандо (Сато из фильма «Маршрут необычного такси») и Кэнтаро Маэда (Икки Игараси из сериала «Камен Райдер Сэйбер»), а также Рэн Нагасэ из айдол-группы King & Prince.

Читать Три кота, Тоторо и титан: милые зверушки из аниме, которые делают всё еще лучше

Какое резюме у девочки-волшебницы?


4 октября стартует махо-сёдзё «Компания «Маги-Люмьер» по манге творческого дуэта Сэкки Иваты и Ю Аоки. В новом ролике звучит опенинг Order Made популярного японского певца и композитора Mafumafu. Масахиро Хираока дебютирует в качестве режиссера, Синго НагаиСтаршая карта», «Калигула») отвечает за сценарий, музыкальное сопровождение доверили Макото МиядзакиГандам: Железнокровные сироты»), а дизайн персонажей — Масахиро ФудзииБоевой дворецкий Хаятэ!!») и Хидэхиро Асама (ключевая анимация «Дракон-горничная госпожи Кобаяси»). В графе «студия» стоят логотипы J.C.StaffБакуман», «Кулинарные поединки») и их коллег из Moe.


История разворачивается в мире, где очень популярна профессия «девочки-волшебницы». Студентка Кана Сакураги отчаянно пытается найти работу, но каждый раз проваливает собеседование. Однажды она помогает харизматичной воительнице Хитоми Косигае и присоединяется к инновационной компании, специализирующейся на борьбе с загадочными аномалиями «кайи» — сверхъестественными явлениями, угрожающими обществу. Кана говорит голосом Ай Файруз (Кикору Синомия из «Кайдзю №8»), в роли Хитоми — Юмири Ханамори (Лиза Луна из «Слишком милого кризиса»).

Читать Пять сериалов, которые помогут разобраться в махо-сёдзё

Бонус: лист с наклейками от студии Nippon AnimationГоспожа Умница», «Малышка Маруко»). Фокус в том, что если их наклеить в блокноте или книге друг за другом, получится мини-мультик — флипбук (или кинеограф). Кстати, это одна из первых режиссерских работ Хаяо Миядзаки — сериал «Конан — мальчик из будущего».

Ежи, спирали и наклейки Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, чем славен мастер ужаса Дзюндзи Ито или зачем режиссер «Оглянись» создал студию.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — добрый мультфильм, покоривший Канны
У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки
Провокация котацу: «Мабороси» — пронзительная история взросления о заложниках вечного города
Коснувшееся ног счастье: вехи и ключевые темы Хаяо Миядзаки
«Бессонница после школы» — целебное аниме для тех, кто не спит после полуночи
Поиск по меткам
CloverWorksDriveJ.C. StaffMadhouseNippon AnimationToei AnimationWitАнимацияанимеаниме-дайджестмахо-сёдзё
персоны
Рёта БандоДзюндзи ИтоХаяо МиядзакиМари ОкадаАй ФайрузЮмири ХанамориЁсимаса ХосояНаоко ЯмадаНобухиро Ямасита
фильмы
Аой АситоБакуманБессонница после школыБоевой дворецкий ХаятэВанпанчменВосхождение в тени!ГангрейвГандам: Железнокровные сиротыГоспожа Умница. Фильм 1Госпожа Умница. Фильм 2Детектив КонанДзюндзи Ито: МаньякДраконий жемчуг ДаймаКайдзю №8КалигулаКобаяси и её горничная-драконКоллекция Дзюндзи ИтоКонан – мальчик из будущегоКороль огненной охотыКот-призрак АндзуКулинарные поединкиЛюбовь ВладыМаборосиМалышка МарукоМаршрут необычного таксиМёд и клеверМоб Психо 100Моя подруга-олениха НокотанНа скейте в бесконечностьНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океанНевиданный цветокО движении ЗемлиОдинокий рокер!Озорная ТакагиПарад смертиПаразит: Учение о жизниПеснь ночных совПоднятие уровня в одиночкуПрикосновениеПринц демонов дома МомотиПровожающая в последний путь ФриренРебёнок идолаРейтинг короляСага о ВинландеСамурай ЧамплуСемья шпионаСемья шпиона — Код: БелыйСквозь слёзы я притворяюсь кошкойСлишком милый кризисСпиральСтаршая картаСтрана золота, страна водыСудзумэ, закрывающая двериТвой цветТорадора!Укрась прощальное утро цветами обещанияШаман Кинг: ЦветыЮный лорд — мастер побегаЯйбаЯйба, самурай-легенда

фотографии >>
Ежи, спирали и наклейки Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Ежи, спирали и наклейки Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Ежи, спирали и наклейки Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Ежи, спирали и наклейки Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Петрицкий
6 сентября ушёл из жизни кинооператор Анатолий Петрицкий.
Сергей Резников
4 сентября ушел из жизни художник Сергей Резников.
Владимир Киселёв
4 сентября ушёл из жизни оперный певец Владимир Киселёв.
Дмитрий Достоевский
4 сентября ушёл из жизни Дмитрий Достоевский.
Григорий Шумейко
3 сентября ушел из жизни театральный режиссер, актер Григорий Шумейко.
Ирина Рубанова
3 сентября ушла из жизни киновед Ирина Рубанова.

День рождения >>

Татьяна Захарова
Игорь Кулачко
Михаил Матвеев
Андрей Нестеренко
Евгений Перов
Любовь Тихомирова
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Татьяна Щуко
Корбин Бернсен
Даг Брэдли
Франсеск Гарридо
Клара Каламаи
Девон Сава
Бенджамин Холлингсуорт
Энджи Эверхарт
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
Лгунья
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2024
Затерянные
мистика, триллер
Россия, 2024
Мухадракон
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Планета Джанет
драма
США, 2023
Как взломать экзамен
триллер
Канада, 2024
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Револьвер
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Южная Корея, 2024
Смотри на меня!
драма, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
Лапин
драма
Россия, 2024
Пункт назначения: Поезд №13
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен