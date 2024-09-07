Ежи, спирали и наклейки Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Хорроры для зрителей и геймеров, вакансии для девочек-волшебниц и сразу два проекта Мари Окады
: Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о хвостатой комедии
«Господин и пес
» или возвращении
«Одиннадцати молний
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
🔘 На международном кинофестивале в Пусане, который пройдет со 2 по 11 октября, покажут обласканные критиками «Твой цвет
» Наоко Ямады
и «Кота-призрака Андзу
» Ёко Куно
с Нобухиро Ямаситой
.
🔘 Постановщица и сценаристка Мари Окада
(«Мабороси
») вместе с создательницей «Бессонницы после школы
» Макото Одзиро
работают над мангой про айдолов и их наряды Shisutarejisuta
, которая стартует 20 сентября.
🔘 Видеоигра The Eminence in Shadow: Master of Garden
по франшизе «Восхождение в тени
» хвастается трейлером к ивенту «Апокриф
». Для работы над событием привлекли автора ранобе Дайсукэ Айдзаву
(в качестве супервайзера), художника Azunishi
и мангаку Анри Сакано
.
🔘 Toei Animation
доделывает кооперативную хоррор-игру Noroi Kago: The Grudged Domain
, вдохновленную «Щелкунчиком Китаро
». Релиз назначен на 2025 год, а подогреть интерес призван жутковатый тизер
.
🔘 «Семья шпиона — Код: Белый
» вышла в «цифре»: полнометражное аниме о самой безумной ячейке общества
Берлинта пополнило библиотеку Crunchyroll
.
🔘 У сериала «Драконий Жемчуг Дайма
» появилась дата премьеры — 11 октября — и новый трейлер
.
🔘 Религиозные новеллы Кэнтэцу Такамори
, председателя буддисткой секты Истинной Чистой земли, вот-вот обретут вторую жизнь в форме аниме: совсем юная студия Aurochs
выпустит полнометражный фильм «Синран: Смысл жизни
» о становлении и творчестве основателя Дзёдо-синсю
.
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«Вкусы молодости» — три истории, которые растрогают любого
Самурайские будни
«Яйба
» возвращается на экраны спустя почти 30 лет. В 90-е мангу Госё Аоямы
(«Детектив Конан
») уже экранизировали
, а теперь пришло время нового сериала от студии WIT
(«Семья шпиона
», «Моя подруга-олениха Нокотан
»)! В творческую группу входят постановщик Такахиро Хасуи
(«Моб Психо 100
», «Скейт: Бесконечность
»), сценаристка Токо Матида
(«Самурай Чамплу
», «Озорная Такаги
»), дизайнер персонажей и главный режиссер анимации Ёсимити Камэда
(«Ванпанчмен
», «Рейтинг короля
»), а также композиторы Ютака Ямада
(«Сага о Винланде
») и Ёсиаки Дэва
(«Песнь ночных сов
»). Дату премьеры сообщат чуть позже, а мы довольствуемся трейлером.
Яйба Куроганэ совсем не такой, как другие дети: его мечта — стать самураем. Именно поэтому он проходит суровые тренировки в дремучих джунглях под руководством отца. Однажды по воле случая (в коробке с ананасами) он оказывается в Японии, где ему приходится столкнуться с совершенно новой реальностью. Здесь он встречает семью Минэ, злодея Онимару и даже легендарного мечника Мусаси Миямото. Впереди — опасные приключения, но с каждым днем он становится всё сильнее и опытнее. Голосом бесшабашного Яйбы вновь станет Минами Такаяма
(Хао Асакура
из сериала «Шаман Кинг: Цветы
»). К ней присоединятся: Манака Ивами
(Аканэ Курокава
из «Звездного дитя
») и Ёсимаса Хосоя
(Ророку
из «Короля огненной охоты
»), которые озвучат Саяки Минэ и Онимару соответственно.
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«Онимуся» — мистическая история о легендарном самурае Миямото Мусаси
Через тернии к Солнцу
Аниме «О движении Земли
», основанное на одноименной манге Уото
(Uoto), радует вторым трейлером. Студия Madhouse
(«Парад смерти
», «Страна золота, Страна воды
») предлагает переместиться в XV век — эпоху, когда знания о строении Вселенной были под строжайшим запретом, — уже 5 октября.
Целеустремленный Рафал
преуспевает по всем предметам — особенно по богословию, что гарантирует ему место в университете. Однако, узнав от ученого-еретика Хуберта
о гелиоцентризме, он не может игнорировать красоту и логику теории. Юноша даже готов рискнуть жизнью, противостоя церковным догмам ради изучения науки. Руководит проектом Кэнъити Симидзу
(«Паразит
»), сценарий написал Синго Ириэ
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Ао Аси
»), чардиз — Масанори Сино
(«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
», «Гангрейв
»). В ролике звучит опенинг Kaiju
от рок-группы Sakanaction
и эндинг Aporia
в исполнении дуэта Yorushika
(«Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
»).
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«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча от Madhouse
СТРАШНО, ВЫРУБАЙ
Мини-сериал «Спираль
», основанный на жуткой манге Дзюндзи Ито
, выйдет уже 28 сентября на канале Adult Swim
, а днем позже — на стриминговой платформе Max
. Пока же студия Drive
(«Вампирская любовь
», «Принц демонов дома Момоти
») демонстрирует еще один черно-белый трейлер. Смотрим и верим, что будет куда лучше, чем антологии «Коллекция Дзюндзи Ито
» и «Дзюндзи Ито: Маньяк
».
В новом ролике раскрывают, как главные герои — старшеклассница Кириэ Госима и её парень Сюити Сайто — переживают загадочные явления, происходящие в приморском городке Куроцу-тё, где все жители оказываются жертвами мистического спирального проклятия. По словам мангаки, в аниме будет изменена последовательность нескольких событий, чтобы уместить сюжет в четыре эпизода.
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10 важнейших хоррор-сериалов
Токийская повесть взросления
Студия CloverWorks
(«Рок-тихоня
», «Юный лорд — мастер побега
») определилось с датой премьеры «Прикосновение
» (Fureru) — полнометражного аниме, анонсированного
в конце прошлого года. История о друзьях детства начнет покорять японские кинотеатры 4 октября, а пока — новый проморолик, где главные герои прислушиваются к голосам своих сердец. В саундтрек войдет новая песня группы YOASOBI
под названием Monotone
. Одноименный CD-сингл появится на музыкальных прилавках Японии за два дня до фильма.
20-летние Аки Онода, Рё Собуэ и Юта Инохара переезжают из маленького городка в Токио. Один подрабатывает в баре, другой трудится в риэлторской компании, а третий учится на дизайнера одежды. Несмотря на разные жизненные пути, молодых людей по-прежнему связывает нечто особенное — общий секрет. Еще в детстве они обнаружили загадочное существо Фурэру, обладающее телепатическими способностями. Однако дружеские отношения претерпевают серьезные изменения под влиянием новых талантов ёжикоподобной зверушки.
Творческая группа, ранее наколдовавшая «Невиданный цветок
» и «Укрась прощальное утро цветами обещания
», вновь собралась для работы над полным метром. Режиссер — Тацуюки Нагаи
(«Мед и клевер
»), сценаристка — Мари Окада
(«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
»), дизайнер персонажей — Масаёси Танака
(«Судзумэ, закрывающая двери
»). Протагонистов озвучат начинающие сэйю — актеры Рёта Бандо
(Сато из фильма «Маршрут необычного такси
») и Кэнтаро Маэда
(Икки Игараси из сериала «Камен Райдер Сэйбер
»), а также Рэн Нагасэ
из айдол-группы King & Prince
.
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Три кота, Тоторо и титан: милые зверушки из аниме, которые делают всё еще лучше
Какое резюме у девочки-волшебницы?
4 октября стартует махо-сёдзё
«Компания «Маги-Люмьер
» по манге творческого дуэта Сэкки Иваты
и Ю Аоки
. В новом ролике звучит опенинг Order Made
популярного японского певца и композитора Mafumafu
. Масахиро Хираока
дебютирует в качестве режиссера, Синго Нагаи
(«Старшая карта
», «Калигула
») отвечает за сценарий, музыкальное сопровождение доверили Макото Миядзаки
(«Гандам: Железнокровные сироты
»), а дизайн персонажей — Масахиро Фудзии
(«Боевой дворецкий Хаятэ!!
») и Хидэхиро Асама
(ключевая анимация «Дракон-горничная госпожи Кобаяси
»). В графе «студия» стоят логотипы J.C.Staff
(«Бакуман
», «Кулинарные поединки
») и их коллег из Moe
.
История разворачивается в мире, где очень популярна профессия «девочки-волшебницы». Студентка Кана Сакураги отчаянно пытается найти работу, но каждый раз проваливает собеседование. Однажды она помогает харизматичной воительнице Хитоми Косигае и присоединяется к инновационной компании, специализирующейся на борьбе с загадочными аномалиями «кайи» — сверхъестественными явлениями, угрожающими обществу. Кана говорит голосом Ай Файруз
(Кикору Синомия
из «Кайдзю №8
»), в роли Хитоми — Юмири Ханамори
(Лиза Луна
из «Слишком милого кризиса
»).
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Пять сериалов, которые помогут разобраться в махо-сёдзё
Бонус
: лист с наклейками от студии Nippon Animation
(«Госпожа Умница
», «Малышка Маруко
»). Фокус в том, что если их наклеить в блокноте или книге друг за другом, получится мини-мультик — флипбук (или кинеограф
). Кстати, это одна из первых режиссерских работ Хаяо Миядзаки
— сериал «Конан — мальчик из будущего»
.
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