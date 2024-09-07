Никита Лобанов укротит укротительницу Александру Каштанову

Это история сестер Кати и Насти, выросших в семье, в которой все родственники уверены, что по правилам старшая сестра должна выходить замуж первой, иначе младшей счастья не видать. Плюс их мама по каждому вопросу консультируется с тарологом, а карты таро только подтверждают эту уверенность. Младшая Настя (Татьяна Сабинова) уже помолвлена со своим возлюбленным Данилой (Иван Сапфиров) и очень хочет поскорее сыграть красивую свадьбу. А вот Катя вовсе не хочет замуж – она известная программистка по прозвищу «Укротительница» и довольна своей жизнью без любви. Настя решает самостоятельно найти сестре жениха, чего бы ей это не стоило.
«Катя — очень прямолинейный, честный, любящий и ранимый человек. Ради сестры она готова пойти на все, даже связать себя отношениями практически с первым встречным», — рассказала о своей героине Александра Каштанова. А Никита Лобанов говорит, что его персонаж «Егор не сразу понял, что Катя и есть его настоящая любовь, несмотря на то, что они с самого начала подходили друг другу – их объединяют общие интересы и взгляды на жизнь. Так часто случается, что ты долго ищешь ту самую единственную, а она полжизни ходит рядом, надо было просто повнимательнее приглядеться к человеку».
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