Алексей Серебряков, Андрей Федорцов и Евгения Симонова посетят сказочное «Красное озеро»

Режиссер Александр Богуславский приступил к съемкам фэнтези для всей семьи «Красное озеро», основанного на уральских легендах и сказках. За производство сериала отвечают Okko, продюсерский центр Originals Production и кинокомпания Normproduction, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По словам Александра Богуславского, «это ностальгическая история про беззаботный период летних каникул, во время которых всегда что-то придумывается. Семейная, местами добрая, но при этом серьезная и даже мрачноватая сказка будет интересна как детям, так и взрослым. Наши драматические линии показаны не наивно и не по-детски, а вполне предметно и глубоко. События в сериале развиваются в нескольких временных отрезках, и важно было их отделить друг от друга. Таким образом настоящее время изображается в формате кадра 2.35:1, что подчеркнет особый поэтический взгляд на реальность происходящего. Сферическое строение изображения в формате 16:9 с широкими углами и ретрооптикой позволит усилить эффект ухода в воспоминания героев о советской молодости. Наконец, самый древний план будет снят в живописном формате 1.66:1 на ультраретрооптике Petzval, которая погрузит зрителя в сказочный мир далекого прошлого. Что касается юных актеров, то наши кастинг-директора отлично знали, кто нам нужен, и сразу предложили классных ребят. А вот над взрослым кастом мы долго думали, пытаясь понять, какой ансамбль лучше всего сработает, но в итоге мы собрали, как мне кажется, идеальный состав».
Главные детские роли исполнят Екатерина Темнова, Алексей Родионов и Сергей Чикин, а ключевые взрослые — Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Константин Плотников, Агриппина Стеклова, Даня Киселев и Варвара Володина. «Сценарий при первом прочтении по настроению напомнил мне один из моих любимых сериалов (не буду называть: кто хочет, пусть попробует угадать). Здесь есть подростковое фэнтези, элементы детектива, очень динамичный сюжет, а также странные взрослые и дети, которым приходится решать все их проблемы. Мой герой — журналист издания "Загадки Урала". Да он и сам герой-загадка, которого мне было интересно разгадывать уже на уровне прочтения сценария. Что ждать зрителям от нового сериала? Предлагаю пока ничего не ждать, смотреть другие сериалы в Okko и приятно удивляться», — говорит Константин Плотников, исполнитель роли Славы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Сериал привлек своим сценарием — внутри него есть чудо. Эта история про меня, про моих родителей, про дружбу, про отношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, между поколениями. Здесь есть ответы на многие вопросы, которые нас интересуют. Режиссер Александр Богуславский — тонкий, чувствующий человек, который работает с актерами, горит, болеет сердцем за сериал. Продюсеры, операторская группа, вся административная часть, гримеры, костюмеры — все живут проектом. Я уверен, что получится чудный, волшебный, точный сериал. Он как хорошая книга: его нужно внимательно смотреть и пересматривать», — считает Андрей Федорцов, играющий деда Юру.
По сюжету в небольшом селе Красный Камень трое семиклассников — Рома (Родионов), Ася (Темнова) и Гордей (Чикин) ― беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: все, что он рисует, становится реальностью. Но оказалось, что вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Черный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену. Теперь героям предстоит проявить силу духа и доказать, что чистые помыслы, теплота сердец и настоящая крепкая дружба способны противостоять страшному древнему злу.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Мой герой оказывается протагонистом истории, предстает перед зрителями довольно необычным ребенком. Он умен не по годам, всегда поступает по совести, и его уже не прельщают детские шалости. Рома меня зацепил тем, что он добрый, веселый и отзывчивый. А главное — у него есть суперспособность, о которой он и не догадывался. Вы же понимаете, что любой мальчишка хотел бы быть супергероем. Мне повезло, мой персонаж как раз такой. Уверен, что зрители Okko получат отличную историю, в которой есть все: фэнтези, приключения, драма, комедия и многое другое», — поведал о своем персонаже Алексей Родионов.
За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Андрей Лунинский, художник-постановщик Алсу Шарипова и художник по костюмам Елена Петрунина, а авторами сценария и креативными продюсерами стали Максим Вахитов и Юлия Галиченко. Последняя отметила, что создателям «захотелось создать кино, которое могли бы смотреть родители, бабушки с дедушками и их внуки. Взрослые вспомнят свою комсомольскую молодость, поскольку часть сюжета происходит в 1979 году, для внуков ― яркий современный мир, а все вместе объединяется легендой 400-летней давности. Мы хотели создать историю с русским духом, вдохновением для которой послужили сказы Павла Бажова. Разумеется, мы не стали копировать "Хозяйку медной горы" или другие произведения, а придумали свою историю, действие которой происходит на Урале в наше время. Но это не сказка, а скорее мир в духе "Гарри Поттера", когда магия и наша узнаваемая реальность существуют параллельно».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Екатерина Темнова обожает «фэнтези, поэтому, когда прочитала сценарий, сразу загорелась этой историей. Там есть все: и перемещение во времени, и дружба, и взаимовыручка, и очень интересные персонажи, а еще много разных чудес и превращений. Мою героиню зовут Ася. Она живет с бабушкой, которая работает в местном краеведческом музее, и Ася ей помогает. Она добрая девочка, но с характером. С командой я начала знакомиться еще на этапе проб и примерок. Сразу стало понятно, что это мои люди и нам будет комфортно работать вместе. Зрителям Okko я немного завидую, ведь их ждет фантастически интересная история. Таких проектов вы ещё не видели! Мы постараемся сделать такой сериал, который вы будете пересматривать еще ни один раз».
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