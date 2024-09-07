Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовал прием заявок на Пятый студенческий конкурс короткого метра «Кино с человеческим лицом»

7 сентября
2024 год

Новости кино >>
7 сентября 2024
Стартовал прием заявок на Пятый Всероссийский студенческий конкурс короткометражных фильмов «Кино с человеческим лицом», который в этом году пройдет под девизом «Нас объединяет кино!». Об этом сообщает оргкомитет киноконкурса, направленного на поддержку и развитие молодых талантов в области кинематографии.

Стартовал прием заявок на Пятый студенческий конкурс короткого метра «Кино с человеческим лицом»
фото: оргкомитет киноконкурса

Участниками могут быть студенты режиссерских факультетов творческих ВУЗов и киношкол России, обучающиеся в области кино и телевидения. Принимаются работы длительностью не больше 15 минут, исследующие духовно-нравственные ценности, человеческие чувства, эмоции и взаимодействия.

Заявки для участия в программе «Гран-при» принимаются на kinokonkours.ru до 1 октября этого года, а в секции «КСЧЛ» — до 1 ноября. В первом случае победителю вручат 300 тысяч рублей, диплом и памятный приз, во втором — дипломы и памятные призы. С подробной информацией и регламентом конкурса можно ознакомиться на сайте.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлены итоги Четвертого Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом»
Открыт прием заявок на студенческий конкурс короткого метра «Кино с человеческим лицом»
Подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом»

анонс

Скорбим

Анатолий Петрицкий
6 сентября ушёл из жизни кинооператор Анатолий Петрицкий.
Сергей Резников
4 сентября ушел из жизни художник Сергей Резников.
Владимир Киселёв
4 сентября ушёл из жизни оперный певец Владимир Киселёв.
Дмитрий Достоевский
4 сентября ушёл из жизни Дмитрий Достоевский.

День рождения >>

Татьяна Захарова
Игорь Кулачко
Михаил Матвеев
Андрей Нестеренко
Евгений Перов
Любовь Тихомирова
Артемий Шаффер
Олег Штефанко
Татьяна Щуко
Корбин Бернсен
Даг Брэдли
Франсеск Гарридо
Клара Каламаи
Девон Сава
Бенджамин Холлингсуорт
Энджи Эверхарт
все родившиеся 7 сентября >>

Афиша кино >>

Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
Лгунья
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2024
Затерянные
мистика, триллер
Россия, 2024
Мухадракон
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Планета Джанет
драма
США, 2023
Как взломать экзамен
триллер
Канада, 2024
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Револьвер
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Южная Корея, 2024
Смотри на меня!
драма, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
Лапин
драма
Россия, 2024
Пункт назначения: Поезд №13
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram