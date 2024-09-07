Стартовал прием заявок на Пятый студенческий конкурс короткого метра «Кино с человеческим лицом»

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В картине снимается практически вся труппа Московского театра Олега Табакова и студенты театральной школы

Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева

Псхологический триллер о насилии от авторов «Хрустального» и «Химеры» на ММКФ

Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале

Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

Альтернативная реальность с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум: репортаж со съемок «Девятой планеты»

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Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках