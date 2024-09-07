Стартовал прием заявок на Пятый студенческий конкурс короткого метра «Кино с человеческим лицом»

Стартовал прием заявок на Пятый Всероссийский студенческий конкурс короткометражных фильмов «Кино с человеческим лицом», который в этом году пройдет под девизом «Нас объединяет кино!». Об этом сообщает оргкомитет киноконкурса, направленного на поддержку и развитие молодых талантов в области кинематографии.
фото: оргкомитет киноконкурса
Участниками могут быть студенты режиссерских факультетов творческих ВУЗов и киношкол России, обучающиеся в области кино и телевидения. Принимаются работы длительностью не больше 15 минут, исследующие духовно-нравственные ценности, человеческие чувства, эмоции и взаимодействия.
Заявки для участия в программе «Гран-при» принимаются на kinokonkours.ru до 1 октября этого года, а в секции «КСЧЛ» — до 1 ноября. В первом случае победителю вручат 300 тысяч рублей, диплом и памятный приз, во втором — дипломы и памятные призы. С подробной информацией и регламентом конкурса можно ознакомиться на сайте.
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