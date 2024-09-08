«Комната по соседству» Педро Альмодовара удостоена «Золотого льва» 81-го Венецианского кинофестиваля

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Альтернативная реальность с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум: репортаж со съемок «Девятой планеты»

Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи

Утро после премьеры: Надежда Михалкова, Сабина Ахмедова и Лев Зулькарнаев

Фильм с Елизаветой Ищенко – об обратной стороне культуры отмены

Также покажут новые сериалы с Анастасией Морозовской, Алексеем Гоманом и другими актерами

Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний

Саму актрису откровенные сцены не испугали

«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову»

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках