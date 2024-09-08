«Комната по соседству» Педро Альмодовара удостоена «Золотого льва» 81-го Венецианского кинофестиваля

Гран-при конкурса «Горизонты» удостоена работа румынского режиссера Богдана Муресану «Новый год, который так и не наступил». «Знакомое прикосновение» Сары Фридланд получило сразу три награды: за режиссуру, роль Кэтлин Чэлфэнт и приз за лучший дебютный фильм имени Луиджи Де Лаурентиса. Лучшим актером признан Франческо Геги из итальянской остросюжетной драмы «Семья». Специальным призом жюри отмечена лента Мурата Фиратоглу «Один из тех дней, когда Хемми умрет», среди сценаристов лучшим назвали создателя «Счастливых праздников» Скандара Копти.
В секции «Венецианская классика» среди неигровых фильмов о кино победили «Цепные реакции» Александра О. Филиппа, а лучшей отреставрированной картиной стал режиссерский дебют Нанни Моретти «Это бомба», вышедший в 1978 году. Кроме того, независимое жюри Interfilm вручило премию «За содействие межрелигиозному диалогу» драме Александроса Авранаса «Тихая жизнь» с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой в качестве супругов, переехавших вместе с двумя дочерями из России в Швецию.
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