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«Комната по соседству» Педро Альмодовара удостоена «Золотого льва» 81-го Венецианского кинофестиваля

8 сентября
2024 год

Новости кино >>
8 сентября 2024
Картина испанского классика Педро Альмодовара «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур удостоена «Золотого льва» 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Список лауреатов опубликован на сайте смотра.

«Комната по соседству» Педро Альмодовара удостоена «Золотого льва» 81-го Венецианского кинофестиваля
фото: кадр из фильма «Плохая девочка»

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль вручили Николь Кидман за созданный ею образ в «Плохой девочке», а за мужскую — Венсану Линдону, сыгравшему в «Тихом сыне». Премия имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе досталась Полю Киршеру, приглянувшемуся публике в картине «И дети их после них».

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил постановщик «Бруталиста» Брэди Корбет. Большим призом жюри отмечена «Горная невеста» Мауры Дельперо, спецпризом жюри – «Апрель» Деа Кулумбегашвили, а «Золотой Озеллой» за сценарий – авторы ленты «Я все еще здесь» Мурило Хаузер и Эйтор Лорега.

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Гран-при конкурса «Горизонты» удостоена работа румынского режиссера Богдана Муресану «Новый год, который так и не наступил». «Знакомое прикосновение» Сары Фридланд получило сразу три награды: за режиссуру, роль Кэтлин Чэлфэнт и приз за лучший дебютный фильм имени Луиджи Де Лаурентиса. Лучшим актером признан Франческо Геги из итальянской остросюжетной драмы «Семья». Специальным призом жюри отмечена лента Мурата Фиратоглу «Один из тех дней, когда Хемми умрет», среди сценаристов лучшим назвали создателя «Счастливых праздников» Скандара Копти.

В секции «Венецианская классика» среди неигровых фильмов о кино победили «Цепные реакции» Александра О. Филиппа, а лучшей отреставрированной картиной стал режиссерский дебют Нанни Моретти «Это бомба», вышедший в 1978 году. Кроме того, независимое жюри Interfilm вручило премию «За содействие межрелигиозному диалогу» драме Александроса Авранаса «Тихая жизнь» с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой в качестве супругов, переехавших вместе с двумя дочерями из России в Швецию.
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