Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Настоящий» продолжит бороться со злом в начале осени

8 сентября
2024 год

Новости кино >>
8 сентября 2024
На Пятом канале 8 сентября в 13.00 стартует 32-серийный второй сезон детектива «Настоящий» с Егором Пазенко в роли настоятеля храма отца Александра. Каждое воскресенье в эфир будет выходить по шесть премьерных серий, уточняет пресс-служба телеканала.

«Настоящий» продолжит бороться со злом в начале осени
фото: пресс-служба Пятого канала

По сюжету сериала в провинциальном городке Старовольске жизнь не стоит на месте. Друг детства отца Александра, майор полиции Юрий Вязин стойко переносит переменчивое настроение беременной супруги Татьяны, по ночам ходит для нее в магазин за фисташковым мороженным. Иногда сбегает от таких капризов в баню с друзьями и называет эти посиделки оперативным заданием. Служитель церкви Эдуард Клюев ухаживает за медсестрой дома престарелых Дарьей. Он надеется, что девушка согласится стать его женой. В душе отца Александра кипят страсти. Он начинает сомневаться в правильности выбранного пути. Запавшая в его сердце Анна встретила мужчину и в любую минуту может решиться связать свою жизнь с новым избранником. Главный герой продолжает рисковать жизнью и помогает своему другу Юрию в непростых расследованиях.

«Есть одно обстоятельство, которое отличает этот проект от всех остальных. Это главный герой, его суть. Священник, за спиной которого военная служба, действует нетипично и, в хорошем смысле, непредсказуемо. Этот человек умеет победить зло и словом, и делом, потому что хорошо обучен и тому, и другому. А слова его подкреплены многовековой мудростью православия. А это уже серьезная духовно-философская база, которая, с одной стороны, накладывает дополнительную ответственность перед зрителем, с другой стороны — открывает богатейшие возможности в раскрытии персонажей, решении сцен, конфликтов и финалов. Мы погружаемся в самые разнообразные слои борьбы добра со злом. Такой материал диктует и соответствующую атмосферу на съемочной площадке. Мы в прямом смысле привлекаем добро в производственную часть. Не остается нерешаемых проблем. Мы никогда не боимся неожиданных событий, которые не предусмотрены планом, потому что наш девиз на все съемочные дни: "Бог всегда за нас"», — рассказал режиссер Анатолий Семенов.

«Настоящий-2». ТВ-ролик


Иногда помощь требуется и самому отцу Александру. В городке появляется человек, который не успокоится, пока не увидит священника мертвым. Одно радует Волкова: его младший брат Максим отошел от криминала, избрался в депутаты и возглавил комитет по финансам, чем нажил себе врага в лице мэра родного Старовольска. Пристальное внимание со стороны депутата к операциям с бюджетными деньгами сильно пошатнуло финансовое благосостояние чиновника. Тем временем в Санкт-Петербурге кто-то начинает убирать бывших авторитетов, которые отошли от криминальных дел. В списке значится и имя Максима. Герою предстоит спасти брата, выяснить, кто убивает журналистов провинциального издания, и поймать искусного мошенника, который использует нейросети и не оставляет следов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Егор Пазенко вернулся к роли отца Александра во втором сезоне «Настоящего»
персоны
Егор ПазенкоАнатолий Семёнов (V)
фильмы
НастоящийНастоящий-2

фотографии >>
«Настоящий» продолжит бороться со злом в начале осени фотографии
«Настоящий» продолжит бороться со злом в начале осени фотографии
«Настоящий» продолжит бороться со злом в начале осени фотографии
«Настоящий» продолжит бороться со злом в начале осени фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Петрицкий
6 сентября ушёл из жизни кинооператор Анатолий Петрицкий.
Сергей Резников
4 сентября ушел из жизни художник Сергей Резников.
Владимир Киселёв
4 сентября ушёл из жизни оперный певец Владимир Киселёв.
Дмитрий Достоевский
4 сентября ушёл из жизни Дмитрий Достоевский.

День рождения >>

Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Томас Кречман
Мэй МакЭвой
Джулиан Ричингс
Питер Селлерс
Мартин Фримен
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
Ленивая семейка
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Экзорцизм
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram