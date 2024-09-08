Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко сыграли в мелодраме «Невиновная»

что почитать?

Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках