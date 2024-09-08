Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко сыграли в мелодраме «Невиновная»

Это история 30-летней массажистки Елены, которая счастливо замужем за красавцем Андреем и воспитывает дочь Вику. Муж решает сделать Лене сюрприз и с помощью ее подруги риелтора Зои снимает массажный кабинет, чтобы она работала на себя. Однако счастье длится недолго, поскольку сотрудники полиции находят в ее кабинете тайник с наркотиками. Спустя год героиня выходит из тюрьмы по УДО и обнаруживает, что муж с дочерью таинственно пропали. Она готова сделать все, чтобы снова увидеть дочь. Но инспектор по УДО Олег Коломыйцев не верит ей и ищет повод отправить обратно на зону. Елене придется пройти долгий путь разочарований в близких людях и довериться вечно мрачному Коломыйцеву, чтобы найти дочь и начать жизнь заново. «Елена, пройдя через все превратности судьбы, наконец начала обретать себя. Отчасти человека формируют препятствия и потери, именно так и выглядел путь Елены. На ее долю выпало много страданий, но даже в самые сложные времена всегда должно быть место юмору, иначе не выжить», — говорит Анастасия Дьячук.
«Олег — мужчина, который в приоритет ставит свободу выбора. Да, недоверчивый, потому что много раз его подводили и обманывали. Когда мой герой встретил Елену, конечно, сначала он увидел в ней подозреваемую, но в процессе общения разглядел душевную чистоту и схожесть с собой», — поведал о своем герое Ефим Архипов.
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