Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко сыграли в мелодраме «Невиновная»

8 сентября
2024 год

Новости кино >>
8 сентября 2024
Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Киры Ангелиной «Невиновная», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко сыграли в мелодраме «Невиновная»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Это история 30-летней массажистки Елены, которая счастливо замужем за красавцем Андреем и воспитывает дочь Вику. Муж решает сделать Лене сюрприз и с помощью ее подруги риелтора Зои снимает массажный кабинет, чтобы она работала на себя. Однако счастье длится недолго, поскольку сотрудники полиции находят в ее кабинете тайник с наркотиками. Спустя год героиня выходит из тюрьмы по УДО и обнаруживает, что муж с дочерью таинственно пропали. Она готова сделать все, чтобы снова увидеть дочь. Но инспектор по УДО Олег Коломыйцев не верит ей и ищет повод отправить обратно на зону. Елене придется пройти долгий путь разочарований в близких людях и довериться вечно мрачному Коломыйцеву, чтобы найти дочь и начать жизнь заново. «Елена, пройдя через все превратности судьбы, наконец начала обретать себя. Отчасти человека формируют препятствия и потери, именно так и выглядел путь Елены. На ее долю выпало много страданий, но даже в самые сложные времена всегда должно быть место юмору, иначе не выжить», — говорит Анастасия Дьячук.

«Олег — мужчина, который в приоритет ставит свободу выбора. Да, недоверчивый, потому что много раз его подводили и обманывали. Когда мой герой встретил Елену, конечно, сначала он увидел в ней подозреваемую, но в процессе общения разглядел душевную чистоту и схожесть с собой», — поведал о своем герое Ефим Архипов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Никита Лобанов укротит укротительницу Александру Каштанову
Анастасия Морозовская найдет спасение от личных проблем в кулинарии
Ольга Листратова поймала «Рыбку по имени Люба»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Кира АнгелинаЕфим АрхиповАнастасия ДьячукВладимир Фекленко
фильмы
Невиновная

фотографии >>
Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко сыграли в мелодраме «Невиновная» фотографии
Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко сыграли в мелодраме «Невиновная» фотографии
Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко сыграли в мелодраме «Невиновная» фотографии
Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко сыграли в мелодраме «Невиновная» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Петрицкий
6 сентября ушёл из жизни кинооператор Анатолий Петрицкий.
Сергей Резников
4 сентября ушел из жизни художник Сергей Резников.
Владимир Киселёв
4 сентября ушёл из жизни оперный певец Владимир Киселёв.
Дмитрий Достоевский
4 сентября ушёл из жизни Дмитрий Достоевский.

День рождения >>

Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Томас Кречман
Мэй МакЭвой
Джулиан Ричингс
Питер Селлерс
Мартин Фримен
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
Ленивая семейка
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Экзорцизм
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен