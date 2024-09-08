Открыт прием заявок на Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

Начался прием заявок на Международный фестиваль «Дни короткометражного кино», который пройдет в Москве с 14 по 21 декабря при содействии Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России. Согласно пресс-службе смотра, в этом году в программу войдут игровые, документальные, анимационные и нейросетевые фильмы российских и зарубежных авторов, а призовой фонд составит 1,5 миллиона рублей.
фото: пресс-служба фестиваля
Заявку на участие можно подать до 20 октября. Для этого необходимо заполнить анкету на платформе www.script.moviestart, где проходит регистрация фильмов российского производства, и на сервисе filmfreeway.com, связанном с работами международного и иностранного производства. Шорт-лист конкурсной программы объявят не позднее 1 ноября.
«Главная цель нашего фестиваля остается неизменной — выявление и поощрение творческой молодёжи в области кино, продвижение короткометражных фильмов к широкой зрительской аудитории и развитие киноклубного движения», – прокомментировал руководитель фестиваля, генеральный директор продюсерского центра MovieStart Дмитрий Якунин.
фото: пресс-служба фестиваля
В этом году впервые совместно с конкурсом генеративного контента My Film 48 введена номинация нейросетевых фильмов. По словам Якунина, организаторам смотра «интересно наблюдать за развитием этого направления, и данная номинация, безусловно, принесет свежесть и новизну нашему киносмотру. Это то, чем мы будем удивлять зрителей и экспертов».
Два года назад фестиваль получил статус «международного», поскольку в конкурсную программу вошли фильмы из Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана. В этом году география расширится еще больше. А главным критерием отбора станет вдохновляющее, зрительское кино. Помимо показов, в рамках фестиваля состоятся творческие встречи и обсуждения с создателями фильмов, круглые столы, открытые лекции, мастер-классы и исследование по проблемам интеграции дебютантов в киноотрасль. Вся фестивальная программа – бесплатная и открытая.
фото: пресс-служба фестиваля
После окончания «Дней короткометражного кино» в городах России в период с 21 декабря 2024-го по 15 февраля 2025-го в рамках «Эха» фестиваля пройдут некоммерческие показы в кинотеатрах, барах, театрах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях, коворкингах, арт-пространствах, туристических центрах, площадках «Россотрудничества» и других. В 2023-м кинопоказы собрали аудиторию более 200 тысяч человек. 1100 сеансов прошли в 25 странах мира, 70 регионах России, 200 городах и на 800 площадках.
обсуждение >>