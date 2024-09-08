Не стало Александра Маслякова

На 83-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств России, академика Академии Российского телевидения, бессменного ведущего и руководителя телепрограммы «КВН», президента Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения АМиК, знаменитого телеведущего Александра Маслякова
. Печальную новость сообщил
официальный Telegram-канал Клуба Веселых и Находчивых.
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», —
говорится в сообщении.
Александр Васильевич
родился 24 ноября 1941-го. На телевидении работал с 1964-го. В 1966-м окончил Московский институт инженеров транспорта, в 1968-м — Высшие курсы работников телевидения. Был ведущим программ «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки», «Адреса молодых», «А ну-ка, парни», «Веселые ребята» и «Голубой огонек. 25 лет советскому телевидению
», вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне и Москве. Несколько лет был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы «Песня года» и «Александр-шоу». В 1975-м стал первым ведущим передачи «Что? Где? Когда?». Лауреат «Овации», премии ТЭФИ и ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
С кино был связан с 70-х. Засветился в картинах «Смеханические приключения Тарапуньки и Штепселя
», «Ар-хи-ме-ды!
», «Не хочу быть взрослым
», «Полоса препятствий
», «Как стать счастливым
», «Люби меня, как я тебя
» и «Голоса рыб
».
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