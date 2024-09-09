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Дана Абызова встретила любовь в Северной столице

9 сентября
2024 год

Новости кино >>
9 сентября 2024
«Dомашний» готовит для зрительниц новую премьеру — четырехсерийную мелодраму Вячеслава Лаврова «Время белых ночей». Главные роли в мини-сериале исполнили Дана Абызова и Василий Шмаков, уточняет пресс-служба телеканала.

Дана Абызова встретила любовь в Северной столице
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Евгения с мужем переезжают в Петербург, где десять лет назад она встретила свою первую любовь – молодого врача Кирилла, который вскоре исчез, разбив ей сердце. Судьба сводит их вновь, когда супруг главной героини попадает в аварию и его оперирует теперь известный хирург Кирилл Полетаев. Эта встреча пробуждает в них прошлые чувства. Узнав об их романе, невеста Полетаева угрожает ему увольнением и арестом. Женя обращается за помощью к бывшему другу Кирилла Леону. Тот влюбляется в Евгению, но ведет себя благородно, помогая другу, который однажды его предал. Чувства Кирилла не выдерживают испытаний – потеряв все, он начинает винить в этом Женю, и та в конце концов уходит от него. Женщина готова навсегда уехать из города, который принес ей столько страданий, но она пока не понимает, что стоит на пороге большой любви.

«Женя долго жила иллюзиями первой любви. Как говорят: если хочешь, чтобы человек тебя полюбил, заставь его страдать. Это не ко всем применимо, конечно. Но в случае с Женей именно так и получилось. Первая любовь Кирилл заставил ее страдать и еще загадочно исчез. Десять лет ее мучил вопрос: почему? И вот, когда она его увидела вновь, она вдруг осознала, что придуманный ею образ не совместим с реальностью. В это время она была замужем за мужчиной, которого выбрал ей отец, а не она сама. А вот с третьим Леоном все совпало: это был ее осознанный выбор, этот мужчина был реальным, заботливым, любящим», — рассказала Дана Абызова.

Дана Абызова встретила любовь в Северной столице
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В сериале также заняты Иван Васильев, Иван Федорук, Евдокия Тарасова и другие актеры. Оператором выступил Егор Басс, а художником-постановщиком — Даниил Харченко.

По словам Василия Шмакова, изначально его «герой был уверен в том, что ему не нужны серьезные отношения с женщиной. У меня даже была такая реплика: «Сейчас я не найду такого человека, которого смог бы так же полюбить, как свою жену». У меня много сходств с Леоном. Он запомнился мне справедливым, честным и благородным, что отличает его от других мужчин проекта. Поэтому он не ухаживает напрямую за Женей до того времени, пока не понимает, что у нее нет мужчины».
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Дана Абызова встретила любовь в Северной столице фотографии
Дана Абызова встретила любовь в Северной столице фотографии
Дана Абызова встретила любовь в Северной столице фотографии
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