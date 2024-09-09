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Денис Васильев возглавил «Крестоносцев»

9 сентября
2024 год

Новости кино >>
9 сентября 2024
Завершились съемки детектива Александра Колесника «Крестоносцы» с Денисом Васильевым. Премьера сериала состоится в этом телесезоне на ТВ-3, уточняет пресс-служба канала.

Зрителям расскажут про Константина Крестоносцева (Васильев), возглавляющего группу, которая занимается раскрытием загадочных преступлений. Хорошо разбираясь в эзотерике и оккультизме, главный герой уверен, что случаи из его практики имеют рациональное объяснение. До тех пор, пока не сталкивается с чем-то действительно невероятным. В подчинении у Крестоносцева – обаятельная психолог Маша (Екатерина Домашенко) и судмедэксперт Морозов (Александр Кононец), твердо верящий в мистику. В кадре также появится персонаж в исполнении Андрея Федорцова.

Денис Васильев возглавил «Крестоносцев»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По словам режиссера Александра Колесника, «"Крестоносцы" – это мистический детектив с вкраплениями иронии. В сериале будут зомби, оборотни, колдуны и маги – полная палитра всевозможной мистики. Конечно, благодаря крестоносцам все преступления будут раскрыты, в том числе и тот факт, что большинство из них рукотворны. Но намек на существование высших сил все равно будет присутствовать. В историях о расследованиях сложно быть уникальным, но, на мой взгляд, нам удастся предложить зрителю новый взгляд. У "Крестоносцев" есть свой стиль, свой подход и свой юмор».

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Локациями послужили улицы, набережные, мосты, яхт-клуб, городские парки, находящиеся в Северной столице. Также в кадре можно будет увидеть пейзажи поселка Ландышевка и знаменитый замок известный как Усадьба Нобелей. Им владела Эдла Нобель, вдова Людвига Нобеля – старшего брата и делового партнера Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и учредителя Нобелевской премии. В уникальном месте до сих пор сохранились три здания Нобелевских конюшен, Липовая Аллея, Причал и Колодец усадьбы Нобелей.
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