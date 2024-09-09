Третий сезон «Зимородка» выйдет в России на трех платформах

Третий сезон турецкого сериала «Зимородок» в России выйдет уже в сентябре сразу в трех онлайн-кинотеатрах: Иви, Okko и Start, сообщают пресс-службы сервисов.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Сценарий продолжения популярной драмы написала новая команда во главе с Зейнеп Бонче, известной по работе над сериалами «Крылья любви» и «Жар-птицы». По словам создателей, новая часть начнется с временного скачка — зритель увидит, как изменилась жизнь героев спустя несколько лет после событий второго сезона.
По сюжету Ферит (Мерт Рамазан Демир) вырос в богатой семье и привык ни в чем себе не отказывать. Бесконечные вечеринки, новые подружки — вот обычные будни праздного юноши, который не заботится ни о будущем, ни о каких-то достижениях в жизни. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу. Он понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту из родного города Антепа. Выбор падает на серьезную красавицу Сейран (Афра Сарачоглу).
В течение двух сезонов пара пережила непростые испытания и прошла проверку любви на прочность. В это же время нешуточные страсти разгораются и у других героев: у сестры Сейран Суны и ее избранника Кайи, у друга и водителя Ферита Абидина, у бывшей девушки Ферита Пелин и у взрослого поколения дома Корханов — мамы Гюльгюн, папы Орхана, надменной невестки Халиса Аги Ифакат и других персонажей.
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