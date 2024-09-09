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Комедия «Испытание аулом» получила сиквел

9 сентября
2024 год

Новости кино >>
9 сентября 2024
В Карачаево-Черкесии закончились съемки картины Зураба Капсергенова и Магомета-Али Найманова «Испытание аулом. Ход конем». Это продолжение семейной комедии «Испытание аулом», уточняет пресс-служба Карачаево-Черкесского «Союза кинематографистов».

Первая часть поведала зрителям о московском блогере-подростке Тимуре, который, заключив пари с отцом, уезжает на время к деду в аул, где не только меняет свое мировоззрение, но и разрешает давнишние семейные противоречия. В сиквеле он вновь приезжает к деду и знакомится со своим двоюродным братом. Между парнями завязывается конкуренция за лидерство, которая приводит к тому, что по их вине из конюшни дедушки воруют дорогого коня. Чтобы исправить ситуацию, братьям придется объединиться, признать ошибки и осознать важность кровных уз и семейных ценностей.

Комедия «Испытание аулом» получила сиквел
фото: пресс-служба Карачаево-Черкесской региональной общественной организации по развитию кинематографа «Союз кинематографистов»

Над второй частью детской семейной комедии работают кинематографисты России и стран СНГ. В картине сыграли Юсуп Омаров, Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Руслан Баисов, Едил Анарбай, Шокан Чупанбаев, Алина Баракаева, Сулиман Баисов, Амир Найманов, Аскерхан Тагиева и певец Ислам Итляшев.

«Когда снимали "Испытание аулом", нашей целью было создать кино для всей семьи. Мы хотели внести собственный вклад в сохранение традиционных ценностей и воспитание подрастающего поколения. У нас получилось в естественной, непринужденной форме донести до зрителей, в том числе и юных, заложенные в фильме смыслы на понятном для них языке. Когда увидели огромное количество позитивных отзывов от кинокритиков и обычных зрителей, мы поняли, насколько сильно востребовано такое кино. Тогда решили, что снимем вторую часть под названием "Испытание аулом. Ход конем" — такую же добрую, легкую семейную комедию, с приключениями, захватывающими увлекательными сюжетами», — рассказал режиссер и продюсер фильма Магомет-Али Найманов.
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Комедия «Испытание аулом» получила сиквел фотографии
Комедия «Испытание аулом» получила сиквел фотографии
Комедия «Испытание аулом» получила сиквел фотографии
Комедия «Испытание аулом» получила сиквел фотографии
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