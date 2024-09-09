«Зачем ты меня звал?»: опубликован трейлер «Пришельца» Ивана Соснина

В сети появился трейлер фантастической драмы Ивана Соснина «Пришелец», которую кинопрокатная компания «К24» выпустит в широкий прокат 24 октября.
«Пришелец»
Новая работа создателя «Далеких близких» представляет собой фантастический фильм о встрече с непостижимым. В небольшой уральской деревне живут самые обычные люди, не считая местного слабослышащего «дурачка» Леши. Герой находит успокоение в простых вещах: поливает цветы, собирает мусор, гладит лошадей, безумно любит пейзажи – он нигде не был, но все равно уверен, что нет места красивее, чем его родной Урал. Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал – необычная молчаливая девочка, которая предлагает ему последовать за собой на другую планету.
У режиссера и автора сценария Ивана Соснина «давно была идея снять фильм про космос и общение с внеземными цивилизациями. Но мне хотелось отойти от классического изображения инопланетян как страшных существ и сделать их похожими на обычных людей. Однажды продюсер фильма Яна Шмайлова показала мне фотографию Алены Мирошниковой (главной героини) и предложила написать сценарий под нее, потому что у девочки необычная космическая внешность. Это стало отправной точкой. Кроме того, был дом из мусора на Урале, который я тоже мечтал снять. И были мои собственные размышления о пришельцах. В фильме связаться с ними могут только особенные люди. Мне интересна мысль о том, что те, кого считают сумасшедшими, на самом деле могут быть инопланетянами и просто этого не понимать. Их взгляд на мир другой, но не потому что они больны – просто они оказались на Земле как эмигранты и вынуждены здесь жить. И возможно, когда-нибудь их заберут на другую планету, где им будет хорошо. Герой нашей истории тоже не от мира сегодня – все считают его дурачком, но, возможно, его взгляд на мир самый правильный и человечный. "Пришелец" – это фильм о вере в чудо, вере в то, что мы не одни во Вселенной».
«Пришелец» стал первым независимым проектом для екатеринбургской студии Red Pepper Films, принадлежащей Ивану Соснину и Яне Шмайловой. Фильм сняли за 15 смен в деревне под Новоуральском. За атмосферу картины отвечали операторы Иван Соломатин, Григорий Векслер и Дмитрий Мишин. По словам Шмайловой, для создателей картины «это большой шаг в неизвестность, мы его сделали и теперь точно знаем куда идти дальше. Для меня "Пришелец" удивительное кино. Все смотрят его совершенно по-разному. Я слышала так много абсолютно разных прочтений этого фильма. И в этом его уникальность. Он неоднозначный, люди видят в нем абсолютно разное. Кто-то страшное, кто-то светлое. Он как зеркало, в нем отражаются мысли зрителя».
Дом «из мусора», который появляется в кадре, существует в реальности. Его построил пенсионер из Новоуральска вместе с сыном в поселке Мурзинка. Место, где стоит дача, прозвали «горой дураков», потому что участок разбит на склоне, и садоводы сочли это глупым. Саму постройку видно издалека, и она напоминает сюрреалистичную картину. Двухэтажный дом с башней, обшитый бутылками, покрышками, старыми банками, обертками и игрушками, стал местной достопримечательностью, хотя у хозяев не было такой цели. В 90-е его строили из материалов, которые смогли достать, а украшали по наитию любыми яркими никому не нужными вещицами. Ирреальность пространства идеально подошла концепции фильма. Главный герой отгораживается от мира стеной мусора, из которого строит высокую башню-флигель. Внутри нее – радиоточка, откуда Леша пытается связаться с инопланетянами.
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «К24»
В главных ролях заняты Максим Стоянов и восьмилетняя дебютантка Алена Мирошникова. Девочка была лицом Gucci, J.Kim и других брендов, успела сняться для Harper's Bazaar Brazil и витрин ЦУМа. Вот что говорит режиссер об актерской работе юной актрисы: «Алена — маленькая звезда. Ее внешность — синоним инопланетности. Ее появление на площадке сразу превращало наш фильм во что-то космическое. На самом деле, это уникальный дар, когда ты можешь просто стоять в кадре, смотреть, и у тебя настолько глубокий взгляд, что можно очень долго наблюдать за твоим молчанием. На этих паузах, портретах можно собирать целую историю. Мало у каких актеров есть такой дар, у Алены он есть». Что касается главного героя, то в роли Леши Соснин видел только Стоянова: «Мы уже нашли Алену, и нужен был сильный партнер на главную роль. Я сразу решил написать Максиму. Мне запомнилась его яркая роль в фильме "Гив ми Либерти" про эмигрантов, живущих в Америке, и с того момента я хотел обязательно с ним поработать. Вместе с кастинг-директором Еленой Чигвинцевой мы отправили Максиму синопсис и предложили полностью прописать диалоги и сценарий под него, если он прилетит на Урал. Он согласился. И я очень рад, что в "Пришельце" такие яркие актерские работы».
«Пришелец» стал единственной кинокартиной российского производства в основном конкурсе ММКФ 2024, а на Международном Фестивале молодого кино VOICES по итогам зрительского голосования был признан лучшим фильмом и получил награду за режиссерскую работу.
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