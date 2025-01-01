Инопланетяне Максим Лагашкин и Екатерина Стулова поселятся на Земле в фантастической комедии «Они существуют»

«Это история о том, как мы, жители планеты Земля, выглядим со стороны. О привычках, ценностях и слабостях, которые люди даже не замечают. В глазах инопланетянин, мы – новый вид существ, по-своему интересный, но непонятный. И самой главной загадкой для инопланетян станут чувства землян, а именно – любовь», — рассказал режиссер Урал Сафин.
По сюжету два представителя внеземной цивилизации, отправленные на нашу планету, чтобы найти пропавшего сына Императора (Ян Цапник) и помочь ему завершить секретную миссию. Инопланетяне мимикрируют под людей и выдают себя за обычную пару Антона (Лагашкин) и Марину (Стулова). Чтобы не привлекать лишнего внимания, они пытаются делать все то же самое, что и окружающие: ходить на работу, общаться с друзьями и коллегами, заниматься бытом. Поначалу пришельцам приходится очень сложно. Однако постепенно они привыкают, а Антон видит в земной жизни все больше плюсов и не хочет возвращаться на родную планету.
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production
«Такой роли у меня, наверное, еще не было! "Они существуют" — это комедийное фэнтези, совершенно новый для меня формат. К сожалению, я не могу много рассказать про свою героиню, иначе выдам все секреты проекта. Но что могу сказать точно: мне очень приятно сниматься с моим мужем, потому что вместе мы – сила», — говорит Екатерина Стулова.
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