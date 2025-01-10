На новогодних каникулах кинотеатры продали 12,9 млн билетов. Всего состоялось 268 тысяч кинопоказов. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова
в своем телеграм-канале.
фото: телеграм-канал Ольги Любимовой
Министр отметила, что посещаемость кинотеатров на 97% обеспечили отечественные картины.
Лидерами проката стали «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
» и «Финист. Первый богатырь
», заработавшие 2,6 млрд и 2 млрд соответственно. Еще одним фильмом-«миллиардником» на праздниках стала новогодняя комедия «Елки 11
».
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