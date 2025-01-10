«Я уничтожу все эти картины!»: вышел дублированный трейлер фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Фильм расскажет о трех днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые тот провел в 1916 году Париже. Роль известного экспрессиониста исполнил Риккардо Скамарчо, а компанию на экране ему составили Аль Пачино и Стивен Грэм.
По сюжету обаятельный хулиган Моди, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни Парижа в попытках понравиться критикам и продать свои работы. После ряда неудач, скрываясь от полиции, Модильяни жаждет бросить все, завершить карьеру и покинуть город. Но его отговаривают богемные собратья: французский художник Морис Утрилло (Брюно Гуэри), белорусский живописец Хаим Сутин (Райан Макпарланд). В шаге от безумия его удерживает лишь нежная привязанность к музе Беатрис Гастингс (Антония Диспла) — английская поэтесса, муза и возлюбленная Модильяни. Художник обращается за советом к своему арт-дилеру и другу Леопольду Зборовски (Стивен Грэм). Совместно они надеятся, что видный коллекционер Морис Ганнат (Аль Пачино), пребывающий в город в поиске талантов, сможет изменить его жизнь и сотворить из неизвестного художника звезду мировой величины.
фото: Кинопрокатная компания RWV Film
«Деннис Хоппер однажды спросил: "Если бы вам было отказано в творчестве, вы бы умерли?". Я думаю, для Амедео Модильяни ответом было бы "Да". Он находился во власти своих талантов, во власти своей непостоянной натуры. Другого пути для него не было. Он бы никогда и не подумал пойти по другому пути. Моди было суждено двигаться только в том направлении, в котором он шел. Даже после того, как он все уничтожил, оставался только один путь. И он должен был начаться снова, ибо Модильяни рожден был творить. И в этом смысле я чувствую схожесть наших судеб», — отмечает Джонни Депп.
Премьера «Моди: Три дня на крыльях безумия», второго режиссерского проекта Джонни Деппа, состоялась в сентябре на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. А в октябре на Римском кинофестивале Джонни Деппу вручили престижную награду за жизненные достижения в области кинематографа.
«Моди: Три дня на крыльях безумия» — картина совместного производства кинокомпаний Barry Navidi Productions и IN.2 Film, Red Sea Film Festival Foundation и кинокомпании World Vision. Это второй после «Жанны Дюбарри» проект компании RWV в партнерстве с продюсером Светланой Мигуновой-Дали.
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