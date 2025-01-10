По пьесе Евгения Гришковца «Зима» снимут полнометражный фильм

По сюжету пьесы, встретившись на пустынном острове посреди реки, двое бойцов спецподразделения выполняют секретную миссию. Преследуемые воспоминаниями о прошлом, они переживают опасности морозной ночи, в итоге обнаруживая, что напарник — заклятый враг.
Сообщается, что фильм будет сочетать в себе элементы психологической драмы, философии и мистической трагикомедии, создавая насыщенную атмосферу, где зритель проходит путь вместе с героями — от отчуждения к единству.
Сценарий планируют написать в 2025 году, а сам фильм должен выйти в 2026-м.
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