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По пьесе Евгения Гришковца «Зима» снимут полнометражный фильм

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10 января 2025
По пьесе Евгения Гришковца «Зима» снимут полнометражный игровой фильм. Права на экранизацию приобрела кинокомпания «AnimationX» режиссера и продюсера Василия Быстрова, сообщает пресс-служба студии.

По пьесе Евгения Гришковца «Зима» снимут полнометражный фильм
фото: AnimationX

По сюжету пьесы, встретившись на пустынном острове посреди реки, двое бойцов спецподразделения выполняют секретную миссию. Преследуемые воспоминаниями о прошлом, они переживают опасности морозной ночи, в итоге обнаруживая, что напарник — заклятый враг.

Сообщается, что фильм будет сочетать в себе элементы психологической драмы, философии и мистической трагикомедии, создавая насыщенную атмосферу, где зритель проходит путь вместе с героями — от отчуждения к единству.

Сценарий планируют написать в 2025 году, а сам фильм должен выйти в 2026-м.
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