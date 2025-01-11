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Неправильный способ использования Дзюндзи Ито: главные новости аниме за неделю

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Новости кино >>
11 января 2025
Охотник на вампиров возвращается, «...движение Земли» продолжается, а Дзюндзи Ито и «Нокотан» покоряют видеоигры: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом ролике «Господина и пса» или экранизации «Призрака Цусимы»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Неправильный способ использования Дзюндзи Ито: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Экранизация ваншота «Оглянись» Тацуки ФудзимотоЧеловек-бензопила») настолько впечатлила пользователей Letterboxd, что возглавила топ анимационных фильмов 2024 года (поддерживаем).

🔘 Культовый «D: Жажда крови» вновь отправится на кровавый промысел: фильм Ёсиаки КавадзириГород чудищ», «Манускрипт ниндзя») ждет Blu-ray-ремастер и ограниченный японский прокат.

🔘 «Моя подруга-олениха Нокотан» вторглась в абсурдистскую видеоигру DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game в виде бесплатного DLC. В отличие от привычных дополнений, Сиканоко будет доступна лишь временно: с 7 января по 4 февраля.

Неправильный способ использования Дзюндзи Ито: главные новости аниме за неделю

🔘 Ассиметричный многопользовательский хоррор Dead by Daylight, в свою очередь, посетил Дзюндзи Ито: в игре появились восемь костюмов, вдохновленных произведениями легендарного хоррор-мангаки (в первую очередь — «Томиэ»). Приодеться смогут как убийцы, так и выжившие.

🔘 «MF Призрак» на всех порах мчится к финишу: клетчатый флаг манга Сюити Сигэно увидит через шесть глав.

🔘 «Триплексоголик: Рэй» от творческого квартета CLAMP, наоборот, возвращается после перерыва: первая глава сэйнэн-манги с 2017 года увидит свет в апреле.

Читать Самые интригующие аниме этой зимы

Сам óни ему не брат


«Темный демон», анонсированный более полугода назад, определился с окном премьеры: его пришествие состоится в июле. Аниме HibariТеккен: Кровные узы», «Старшая карта») основано на манге Юры Урусибары, интерпретирующей народную японскую сказку об извечном конфликте между Момотаро и демонами.


Сики Итиносэ, в котором течет кровь óни, озвучит Кадзуки Ура (Ёити Исаги из «Синей тюрьмы: Блю Лок»). Новый трейлер предлагает познакомиться с пятью одноклассниками протагониста из демонической школы Расэцу:

Хомарэ Бёбугаура — Манака Ивами (Аканэ Курокава из «Звездного дитя»).
Икари Яороси — Сёго Саката (Аки Хаякава из «Человека-бензопилы»).
Дзюдзи Юсурубэ — Нацуки Ханаэ (Кэн Такакура из «Дандадана»).
Рокуро Кирияма — Кайто Миура (роль второго плана в «Ваззроке»).
Куина Садзами — Айми (Блю из «Девочек-волшебниц: Волшебных разрушительниц»).

Читать «Тетрадь дружбы Нацумэ» — история взросления и энциклопедия ёкаев

Через инквизицию к звездам


11 января 16 эпизодом открывается третья часть «О движении Земли» — исторической драмы, вошедшей в нашу десятку самых запоминающихся аниме 2024 года. Свежий трейлер от студии MadhouseИдеальная грусть», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде») начинается со слов Рафала, рискнувшего жизнью и убеждениями, чтобы доказать гелиоцентрическую теорию. В ролике анонсирован опенинг «Монстр» (Kaiju) от sakanaction, а также звучит эндинг «Змея» (Hebi) в исполнении YorushikaФрирен», «Опасность в моем сердце»).


Заявлены и новые сэйю: Миюри Симабукуро (Дороти Флэмстид из «Темного собрания») озвучит Драку, дочь кочевого народа, внесшую большой вклад в развитие родной деревни, а Сатоси Хино (Фэру из «Кулинарных скитаний») — Шмитта, командира еретического освободительного отряда, стремящегося ослабить влияние ортодоксальной церкви.

Читать «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика от Madhouse

Кавайные истории


Netflix взялся за создание очаровательного кукольного аниме под названием «Май Мелоди и Куроми» (My Melody & Kuromi) с популярными маскотами компании SanrioХеллоу, Китти», «Агрессивная Рэцуко»). Премьера сериала запланирована на июль.


В суперкоротком тизере показаны обе зайки: добрая и жизнерадостная Май Мелоди, которая любит печь печенье с мамой, и её соперница Куроми — с дьявольским хвостом и в шутовской шляпе. Проект приурочен к юбилеям кавайных героинь: милашке в розовом исполняется 50 лет, а брутальной Куроми — 20. Проектом руководит Томоки Мисато, известный по проекту «Пуй-пуй Молькар». Это будет его первая работа в качестве режиссера на новой студии TORUKU, подразделении WIT STUDIOСемья шпиона», «Атака титанов»), а за сценарий отвечает писательница Сюко Нэмото, получившая в 2022 году премию Newcomer Award на Японском фестивале медиаискусств.

Читать Три кота, Тоторо и другие милые зверушки из аниме, которые делают всё лучше

Ты волшебник, Рё


Также в июле ждем экранизацию ранобэ «Маг воды», над которой работают сразу две студии: Typhoon GraphicsЕгипетские боги», «Невеста герцога по контракту») и Wonderland (участвовала в создании «Папаш-дружбанов» и «Полуночного удара»). Автор оригинала Тадаси Кубо выразил радость по поводу аниме-адаптации, отметив, что персонажи, которые «говорили и прыгали» в его воображении, теперь будут оживать на экране. Проектом руководит Хидэюки Сатакэ — постановщик «Дека-данса» и помреж «Подземелья вкусностей».


Юноша по имени Рё перерождается в фэнтэзийной реальности и оказывается единственным человеком на изолированном континенте Рондо. Жизнь новоиспеченного волшебника полна неожиданных встреч с безголовыми рыцарями, ястребами-ассасинами и даже драконами. Однако спокойный характер и скрытый навык «вечная молодость» помогают ему не только выживать, но и развиваться. Спустя 20 лет судьбоносное знакомство с гениальным мечником Авелем открывает перед магом новые горизонты и испытания, которые изменят судьбу всего мира. Роли Рё и Авеля озвучат Аюму Мурасэ (Сёё Хината из «Решающей игры на свалке») и Кадзуки Ура из «Темного демона» и «Блю Лока».

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От любви до гильотины один шаг


Новая экранизация исторической драмы «Роза Версаля» выйдет в японский прокат уже 31 января. В преддверии релиза студия MAPPAМагическая битва», «Ранма 1/2») показала новый трейлер, посвященный капитанше королевской гвардии с мужским именем Оскар Франсуа де Жарже, а также семи новым сэйю. В основе аниме — одноименный шедевр Риёко Икэды, описывающий жизнь и любовь как реальных, так и вымышленных персонажей времен Великой Французской революции.


Роли озвучат:

Графиня де Ноай — Фуми Хирано (Лам из «Несносных пришельцев»).
Людовик XV — Хотю Оцука (Мыслитель из «Отряда самоубийц из другого мира»).
Розали — Саори Хаями (Мисаки из «Терминатора Зеро»).
Полковник Д'Агуль — Дзин Яманои (Курикан из «Гинтамы»).
Генерал Буйе — Акио Оцука (Бато из «Призрака в доспехах: Синдром одиночки»).
Мадам де Жарже — Суми Симамото (Смеющаяся сова из «Консьержа универмага «Арктика»).
Робеспьер — Кэнсё Оно (Рюноскэ Акутагава из «Прозы бродячих псов»).

Читать «Уважаемый старший брат» — культовое аниме из 90-х по другой манге Икэды
Бонус: Обложка переиздания «Ведьминой службы доставки» Эйко Кадоно в честь 40-летнего юбилея. Арт нарисовал создатель «Семьи шпиона» Тацуя Эндо — большой поклонник оригинального романа, более известного за пределами Японии благодаря экранизации Хаяо Миядзаки.

Неправильный способ использования Дзюндзи Ито: главные новости аниме за неделю

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Неправильный способ использования Дзюндзи Ито: главные новости аниме за неделю фотографии
Неправильный способ использования Дзюндзи Ито: главные новости аниме за неделю фотографии
Неправильный способ использования Дзюндзи Ито: главные новости аниме за неделю фотографии
Неправильный способ использования Дзюндзи Ито: главные новости аниме за неделю фотографии
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