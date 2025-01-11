Неправильный способ использования Дзюндзи Ито: главные новости аниме за неделю

Охотник на вампиров возвращается, «...движение Земли
» продолжается, а Дзюндзи Ито
и «Нокотан
» покоряют видеоигры: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом ролике
«Господина и пса
» или экранизации
«Призрака Цусимы
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Экранизация ваншота «Оглянись
» Тацуки Фудзимото
(«Человек-бензопила
») настолько впечатлила пользователей Letterboxd
, что возглавила топ анимационных фильмов 2024 года (поддерживаем
).
🔘 Культовый «D: Жажда крови»
вновь отправится на кровавый промысел: фильм Ёсиаки Кавадзири
(«Город чудищ
», «Манускрипт ниндзя
») ждет Blu-ray-ремастер и ограниченный японский прокат.
🔘 «Моя подруга-олениха Нокотан
» вторглась в абсурдистскую видеоигру DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game
в виде бесплатного DLC. В отличие от привычных дополнений, Сиканоко будет доступна лишь временно: с 7 января по 4 февраля.
🔘 Ассиметричный многопользовательский хоррор Dead by Daylight
, в свою очередь, посетил Дзюндзи Ито
: в игре появились восемь костюмов, вдохновленных произведениями легендарного
хоррор-мангаки (в первую очередь — «Томиэ
»). Приодеться смогут как убийцы, так и выжившие.
🔘 «MF Призрак
» на всех порах мчится к финишу: клетчатый флаг манга Сюити Сигэно
увидит через шесть глав.
🔘 «Триплексоголик: Рэй
» от творческого квартета CLAMP
, наоборот, возвращается после перерыва: первая глава сэйнэн
-манги с 2017 года увидит свет в апреле.
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Самые интригующие аниме этой зимы
Сам óни ему не брат
«Темный демон
», анонсированный
более полугода назад, определился с окном премьеры: его пришествие состоится в июле. Аниме Hibari
(«Теккен: Кровные узы
», «Старшая карта
») основано на манге Юры Урусибары
, интерпретирующей народную японскую сказку об извечном конфликте между Момотаро
и демонами.
Сики Итиносэ, в котором течет кровь óни, озвучит Кадзуки Ура
(Ёити Исаги
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»). Новый трейлер предлагает познакомиться с пятью одноклассниками протагониста из демонической школы Расэцу:
Хомарэ Бёбугаура — Манака Ивами
(Аканэ Курокава
из «Звездного дитя
»).
Икари Яороси — Сёго Саката
(Аки Хаякава
из «Человека-бензопилы
»).
Дзюдзи Юсурубэ — Нацуки Ханаэ
(Кэн Такакура
из «Дандадана
»).
Рокуро Кирияма — Кайто Миура
(роль второго плана в «Ваззроке
»).
Куина Садзами — Айми
(Блю
из «Девочек-волшебниц: Волшебных разрушительниц
»).
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«Тетрадь дружбы Нацумэ» — история взросления и энциклопедия ёкаев
Через инквизицию к звездам
11 января 16 эпизодом открывается третья часть «О движении Земли
» — исторической драмы, вошедшей в нашу десятку
самых запоминающихся аниме 2024 года. Свежий трейлер от студии Madhouse
(«Идеальная грусть
», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
») начинается со слов Рафала
, рискнувшего жизнью и убеждениями, чтобы доказать гелиоцентрическую теорию. В ролике анонсирован опенинг «Монстр
» (Kaiju) от sakanaction
, а также звучит эндинг «Змея
» (Hebi) в исполнении Yorushika
(«Фрирен
», «Опасность в моем сердце
»).
Заявлены и новые сэйю: Миюри Симабукуро
(Дороти Флэмстид
из «Темного собрания
») озвучит Драку, дочь кочевого народа, внесшую большой вклад в развитие родной деревни, а Сатоси Хино
(Фэру
из «Кулинарных скитаний
») — Шмитта, командира еретического освободительного отряда, стремящегося ослабить влияние ортодоксальной церкви.
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«Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика от Madhouse
Кавайные истории
Netflix
взялся за создание очаровательного кукольного аниме под названием «Май Мелоди и Куроми
» (My Melody & Kuromi) с популярными маскотами компании Sanrio
(«Хеллоу, Китти
», «Агрессивная Рэцуко
»). Премьера сериала запланирована на июль.
В суперкоротком тизере показаны обе зайки: добрая и жизнерадостная Май Мелоди, которая любит печь печенье с мамой, и её соперница Куроми — с дьявольским хвостом и в шутовской шляпе. Проект приурочен к юбилеям кавайных героинь: милашке в розовом исполняется 50 лет, а брутальной Куроми — 20. Проектом руководит Томоки Мисато
, известный по проекту «Пуй-пуй Молькар
». Это будет его первая работа в качестве режиссера на новой студии TORUKU
, подразделении WIT STUDIO
(«Семья шпиона
», «Атака титанов
»), а за сценарий отвечает писательница Сюко Нэмото
, получившая в 2022 году премию Newcomer Award
на Японском фестивале медиаискусств.
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Три кота, Тоторо и другие милые зверушки из аниме, которые делают всё лучше
Ты волшебник, Рё
Также в июле ждем экранизацию ранобэ «Маг воды
», над которой работают сразу две студии: Typhoon Graphics
(«Египетские боги
», «Невеста герцога по контракту
») и Wonderland
(участвовала в создании «Папаш-дружбанов
» и «Полуночного удара
»). Автор оригинала Тадаси Кубо
выразил радость по поводу аниме-адаптации, отметив, что персонажи, которые «говорили и прыгали» в его воображении, теперь будут оживать на экране. Проектом руководит Хидэюки Сатакэ
— постановщик «Дека-данса
» и помреж «Подземелья вкусностей
».
Юноша по имени Рё перерождается
в фэнтэзийной реальности и оказывается единственным человеком на изолированном континенте Рондо. Жизнь новоиспеченного волшебника полна неожиданных встреч с безголовыми рыцарями, ястребами-ассасинами и даже драконами. Однако спокойный характер и скрытый навык «вечная молодость» помогают ему не только выживать, но и развиваться. Спустя 20 лет судьбоносное знакомство с гениальным мечником Авелем открывает перед магом новые горизонты и испытания, которые изменят судьбу всего мира. Роли Рё и Авеля озвучат Аюму Мурасэ
(Сёё Хината
из «Решающей игры на свалке
») и Кадзуки Ура
из «Темного демона» и «Блю Лока».
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«Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай
От любви до гильотины один шаг
Новая экранизация исторической драмы «Роза Версаля
» выйдет в японский прокат уже 31 января. В преддверии релиза студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Ранма 1/2
») показала новый трейлер, посвященный капитанше королевской гвардии с мужским именем Оскар Франсуа де Жарже, а также семи новым сэйю. В основе аниме — одноименный шедевр Риёко Икэды
, описывающий жизнь и любовь как реальных, так и вымышленных персонажей времен Великой Французской революции.
Роли озвучат:
Графиня де Ноай — Фуми Хирано
(Лам из «Несносных пришельцев
»).
Людовик XV — Хотю Оцука
(Мыслитель
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
Розали — Саори Хаями
(Мисаки
из «Терминатора Зеро
»).
Полковник Д'Агуль — Дзин Яманои
(Курикан из «Гинтамы
»).
Генерал Буйе — Акио Оцука
(Бато из «Призрака в доспехах: Синдром одиночки
»).
Мадам де Жарже — Суми Симамото
(Смеющаяся сова
из «Консьержа универмага «Арктика
»).
Робеспьер — Кэнсё Оно
(Рюноскэ Акутагава
из «Прозы бродячих псов
»).
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«Уважаемый старший брат» — культовое аниме из 90-х по другой манге Икэды
Бонус:
Обложка переиздания «Ведьминой службы доставки
» Эйко Кадоно
в честь 40-летнего юбилея. Арт нарисовал создатель «Семьи шпиона
» Тацуя Эндо
— большой поклонник оригинального романа, более известного за пределами Японии благодаря экранизации Хаяо Миядзаки
.
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