Джуд Лоу станет президентом России

Джуд Лоу
воплотит образ Владимира Путина в политическом триллере Оливье Ассайаса
«Кремлевский волшебник». Об этом актер рассказал в беседе с Deadline
.
«Я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая "О, Боже, что я натворил". Так я часто себя чувствую, когда говорю "да". Я думаю: "Но как я это сделаю?". Но в любом случае, это мне решать», —
подтвердил Лоу давно ходившие слухи о его роли.
События картины, основанной на одноименном бестселлере Джулиано Де Эмполи, разворачиваются после развала СССР. По сюжету молодой телепродюсер неожиданно становится политтехнологом многообещающего сотрудника ФСБ, будущего президента России. В актерском составе также заявлены Пол Дано
, Алисия Викандер
и Зак Галифианакис
.
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