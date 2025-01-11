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Джуд Лоу станет президентом России

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11 января 2025
Джуд Лоу воплотит образ Владимира Путина в политическом триллере Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Об этом актер рассказал в беседе с Deadline.

Джуд Лоу станет президентом России
фото: people.com

«Я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая "О, Боже, что я натворил". Так я часто себя чувствую, когда говорю "да". Я думаю: "Но как я это сделаю?". Но в любом случае, это мне решать», — подтвердил Лоу давно ходившие слухи о его роли.

События картины, основанной на одноименном бестселлере Джулиано Де Эмполи, разворачиваются после развала СССР. По сюжету молодой телепродюсер неожиданно становится политтехнологом многообещающего сотрудника ФСБ, будущего президента России. В актерском составе также заявлены Пол Дано, Алисия Викандер и Зак Галифианакис.
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